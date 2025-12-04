5漁護署職員清水灣郊野公園考察　3男被螫傷　由直升機送院

今日（4日）上午11時46分，5名行山人士在清水灣田下山時遇上蜂群，其中3男被蜜蜂螫傷。他們分別頭、背及手被螫傷，報警求助。政府飛行服務隊直升機到場，將3名分別姓張（25歲）、姓梁（44歲）及姓郭（57歲）男傷者男子吊起，送往東區醫院治理，部分人送院時要坐輪椅。據了解，傷者為漁護署職員，當時在上址一帶巡邏。



漁護署回覆《香港01》查詢時表示，郊野公園分署5名人員今早到清水灣郊野公園進行考察工作。及至約11時30分，人員在清水灣郊野公園田下山附近突然受到一群野蜂襲擊及受傷，於是立即報警求助。事件有3名人員確認被螫傷，並送院治理。漁護署隨即派員到醫院了解情況，有關人員現時情況穩定，正在醫院接受治理。



漁護署一直非常關注人員在戶外工作的安全，並已制定戶外工作安全指引，包括遇到昆蟲、蛇等動物的應對方法，提醒人員在戶外工作時的注意事項和緊急事故的應變措施，並把有關指引定期傳閱，提醒人員遵行。同時，署方亦為人員提供適切的戶外工作職安健培訓，並為他們提供個人保護裝備和防蚊蟲叮咬用品。署方會繼續推動相關的職安健工作，保障人員在戶外工作時的安全。