銅鑼灣33歲男揸大膽車欲逃不果　車藏$60萬毒品和偽鈔　涉5罪被捕

銅鑼灣今日（5日）有「毒品快餐車」被警方截獲。下午4時許，警方港島總區交通部執行及管制組巡經蘭芳道時，發現一輛停泊於雙黃線的私家車形跡可疑，於是上前打算票控，男司機隨即下車逃走，被制服時更一度反抗，但警員最終在途人協助下將他制服。



據知，警方召緝毒犬到場協助搜車，檢獲約1,400克懷疑氯胺酮、45粒懷疑含有依托咪酯（前稱太空油）的電子煙彈，以及33張懷疑港幣偽鈔，檢獲的毒品總市值約60萬元，遂以5項罪名拘捕涉案33歲男司機，分別是「販運危險藥物」、「被取消駕駛資格期間駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「管有偽鈔」及「阻礙警務人員執行職務」。



現場相片顯示，警方圍封涉案Audi藍色私家車，疑犯被黑布蒙頭，押解雙手，在現場協助搜車尾箱。消息指，他過去亦曾涉無牌駕駛被捕。

警方在銅鑼灣蘭芳道截獲「毒品快餐車」，拘捕男司機，並檢獲一批證物。

警方表示，港島總區交通部執行及管制組人員本周五（5日）下午約4時40分在灣仔區一帶巡查期間，在蘭芳道發現一輛私家車形跡可疑，遂上前截查。警員在該輛私家車上及一名33歲姓歐本地男司機身上檢獲約1,400克懷疑氯胺酮、45粒懷疑含有依托咪酯的電子煙彈，以及33張懷疑港幣偽鈔，檢獲的毒品總市值約60萬元。

一名年約30歲的男司機，涉無牌駕駛及販毒等罪被捕。

經初步調查，警員以涉嫌「販運危險藥物」、「被取消駕駛資格期間駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「管有偽鈔」及「阻礙警務人員執行職務」拘捕該名男子，他現正被扣留調查。案件由灣仔警區刑事調查隊第八隊跟進。

據了解，該33張懷疑偽鈔中，有28張是500港幣偽鈔，餘下5張則是1000港幣偽鈔。

警方搜查車尾箱，當中有紅白藍膠袋。

警方重申，販運危險藥物屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人販運危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。

涉案私家車被警員圍封。

警方以涉嫌6罪拘捕一名男子。（讀者提供）

警方在車搜獲毒品及假紗。（讀者提供）