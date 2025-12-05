宏福苑大火災｜火場方圓500米無人機禁令 延長至12月14日上午8時
撰文：凌逸德
出版：更新：
大埔宏福苑11月26日發生五級大火，傷亡慘重。警方11月27日上午8時開始，在火場方圓500米範圍，設立限制飛行區，禁止無人機飛行，限飛區生效時間原已延長至12月7日上午8時。警方今日（5日）再宣布，鑑於公眾安全及確保救援工作順利進行，限飛區生效時間，再進一步延長至12月14日上午8時。
警方提醒市民，如在未獲授權下於「限制飛行區」放飛小型無人機，即屬違法，最高可被判罰款10萬元及監禁2年。
小型無人機持有者及駕駛員在飛行前，請瀏覽民航處網頁https://esua.cad.gov.hk/，查閱更多《小型無人機令》的資訊和規定，以及限制飛行區的範圍，以免誤墮法網。
宏福苑大火災．最新｜159人亡 DVIU、消防員續在屋苑內巡視宏福苑火災｜大埔浸小學童失眠發噩夢 教大評估轉介十多人予社工宏福苑大火．棚網｜銷售商稱「溝網」非新事 普遍重價錢多於質量宏福苑火災．有片｜黑貓「小黑仔」獲救 災後9日與主人奇蹟團聚宏福苑大火｜弟燒傷終可自主呼吸 兄憂復康路漫長 盼政府續援手宏福苑火災︱起火位置石油氣管道無損壞 屋宇署驗400幢私樓棚網