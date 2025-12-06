葵涌葵盛圍垃圾車落斜失控　連撼巴士的士釀12傷　司機涉危駕被捕

葵涌發生交通意外。今日（6日）下午近3時，警方接獲一名巴士司機報案指，其巴士與垃圾車及的士於葵盛圍298號相撞。救援人員趕至，初步發現12人受傷。據知受傷女途人（62歲）和其中一名巴士乘客即場接受治理後拒絕送院；3車司機（45至56歲）和巴士另外7名受傷乘客（22至89歲），則分別送往仁濟醫院和瑪嘉烈醫院救治。



現場消息指，事發時巴士及的士沿葵盛圍上斜，垃圾車則落斜。途至葵盛電話機房對開時，垃圾車疑轉左彎期間失控越線，右車身擦過巴士，再撞向的士，的士「打白鴿轉」停於路中，垃圾車則挨鐵欄停於逆線。經初步調查，3車司機的酒精測試均為零度，而姓鄭（52歲）垃圾車男司機則涉嫌危險駕駛被捕，現正被扣留調查。



網上圖片可見，巴士剷上行人路，右邊車身被刮至嚴重損毀，下層玻璃碎裂，有窗框亦疑撞斷。垃圾車則停於逆線，路面遺下煞車痕；的士車頭撞至變形。垃圾與汽車零件四散路面；路邊有防撞欄被撞倒。現場可見，巴士內部一片狼藉，部份車身鐵片、碎石及玻璃捲入下層，座椅毁爛、黃色棉花外露，佈滿走廊。

巴士內部一片狼藉，部份車身鐵片、碎石及玻璃捲入下層，座椅毁爛、黃色棉花外露，佈滿走廊。（梁偉權攝）

巴士右邊車身被刮至嚴重損毀，下層玻璃碎裂。（梁偉權攝）

九巴回覆查詢指，今日下午3時，九巴一輛往葵盛的路線38巴士駛至葵盛圍近晉昇工業大廈時，對面線一輛垃圾車懷疑失控撞向巴士右邊車頭及車身，巴士車身嚴重損毀。車長及8名乘客受輕傷，九巴已派員慰問傷者。

垃圾車右車頭同告損毀，意外後挨鐵欄停於逆線。（梁偉權攝）

的士車頭撞至變形。（梁偉權攝）

網上圖片可見，巴士剷上行人路，右車身被刮至嚴重損毀，下層玻璃碎裂與零件四散路面。（FB 馬路的事討論區/Dennis Ho）

垃圾車停於逆線，路面遺下煞車痕，有防撞欄被撼倒。（FB 馬路的事討論區/Dennis Ho）