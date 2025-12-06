宏福苑火｜評論人王岸然被捕　YouTube一小時影片犯國安條例88條

警務處國家安全處拘捕一名71歲本地男子，指他就大埔宏福苑大火，發布煽動仇恨中央政府及特區政府的內容，並於12月2日就國安案件到旺角警署協助調查後，翌日公開相關內容。國安處總警司李桂華稱，相關行為涉嫌違反《維護國家安全條例》第88條「不得妨害調查危害國家安全的罪行」，以及第24條「煽動意圖罪」。



據了解，被捕人為原名黃覺岸的前民陣副召集人兼時事評論人王岸然。翻查王岸然的YouTube頻道，有一段日期為12月3日的影片已經下架，YouTube指影片「已由上傳者移除」。



消息指，王岸然於11月26日的大埔弘福苑火災後，於社交平台上發佈大量具煽動意圖的內容，包括訛稱中央及特區政府為「以災亂港」的始作俑者，又指中央政府對香港災情的支援只是「演戲」，企圖挑動反政府情緒、煽動社會仇恨。國安處認為有關言論及行為違反「煽動罪」。

另外，王岸然於12月2日因民陣計劃召開與大火相關的「民間記者會」，到警署協助國安處調查後，涉於翌日在其個人社交平台披露有關調查內容。據知相關YouTube影片長近一小時，上載於王岸然的YouTube頻道，內容披露會面流程及提問內容等。

李桂華今晚見記者時表示，警方在該次會面時，已非常鄭重地向他提醒《維護國家安全條例》第88條的相關要求。據知，當時警方已提醒王要保密會面內容，並向其解釋相關法例，而他本人亦表示清楚法例要求。李桂華稱，王的非法披露行為，已對其他可能與該案有關的人士作出「通風報信」的效果。

警務處國家安全處拘捕一名71歲男子，涉嫌違反《維護國家安全條例》第24條「煽動意圖罪」，以及第88條「不得妨害調查危害國家安全的罪行」，國安處總警司李桂華交代案情。（陳浩然攝）

本次為警方國安處首次引用《維護國家安全條例》第88條「不得妨害調查危害國家安全的罪行」進行拘捕。根據該條例，任何人知悉或懷疑有對危害國家安全的罪行的調查正在進行，而在沒有合理辯解或合法權限下，作出任何披露；或在沒有合理辯解下，捏改、隱藏、銷毀或以其他方式處置該材料，或致使安排或准許捏改、隱藏、銷毀或以其他方式處置該材料，一經定罪可被判處監禁7年，後果嚴重。