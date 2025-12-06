警國安處拘71歲漢　涉煽動及就國安案助查後公開內容「通風報信」

警務處國安處以涉嫌煽動拘捕一人。國安處總警司李桂華今日（6日）晚上見記者交代案情，《香港01》現場直播。李桂華指，被捕人為一名71歲本地男子，涉嫌違反《維護國家安全條例》第88條「不得妨害調查危害國家安全的罪行」，以及第24條「煽動意圖罪」。他涉於12月2日就國安案件到旺角警署協助調查後，翌日公開相關內容；以及就大埔宏福苑大火，發布煽動仇恨中央政府及特區政府的內容。警方表示，案件首次引用《維護國家安全條例》第88條作出拘捕，並認為相關「非法披露」行為已達致向其他涉案者通風報信的效果。



警務處國家安全處拘捕一名71歲男子，涉嫌違反《維護國家安全條例》第24條「煽動意圖罪」，以及第88條「不得妨害調查危害國家安全的罪行」，國安處總警司李桂華交代案情。（陳浩然攝）

國安處總警司李桂華交代案情指，今日較早前國安處首次引用《維護國家安全條例》第88條「不得妨礙調查危害國家安全罪」拘捕一名71歲男子，被捕男子亦同時違反第24條「煽動意圖罪」。

李桂華續稱，警方在周二（12月2日）邀請該名男子到旺角警署，協助調查一宗危害國家安全案件，負責人員當時已非常鄭重地向他提醒《維護國家安全條例》第88條的相關要求。惟翌日在社交平台上，發現他肆無忌憚地公開披露部分調查內容。李桂華指，顯然他是故意地干犯此條例，而他的非法披露行為已對其他可能與該案有關的人士作出「通風報信」的效果。

另外，經調查後發現，被捕男子在大埔火災發生後，在社交平台發布大量具煽動意圖的資料，主要煽動市民對特區政府及中央政府產生仇恨，例如形容中央及特區政府才是「以災亂港」的始作俑者，及指中央對香港災情的支援只是「做戲」。

李桂華指出，上述內容明顯是謊言及煽動行為。李續稱，根據目前證據，該名男子罪行證據確鑿，警方稍後會與律政司商討，很大機會對其作出檢控。

有傳媒提及就大埔火災國安處有否作進一步調查及拘捕行動，李桂華指出災後發現大量假消息傳播，其中包括有人指「關愛隊」報警稱有自發人士非法集結、指警方出動大量裝甲車鎮壓災民或義工、有消防員指出裝備不足及有操普通話人士偷取物資等。

李桂華形容上述這些消息，目的是製造中港矛盾、煽動仇恨；他又稱曾親身到場視察，發現有人借災民及義工作掩護，在現場派傳單、貼標語，內容與災情無關，只為煽動仇恨。他又表示，目前國安處已採取相關執法行動，其中包括拘捕及約見相關人士，而大部分被捕人士現正保釋候查，調查完成後會與律政司研究下一步是否檢控。

另外，被問及火災後網上有很多相關帖文，會否就這些帖文作出更多拘捕，李桂華就稱，假消息影響十分大，就連其家中的年輕人亦轉發相關消息，可見問題嚴重，警方國安處必須執法，並沒有針對個別團體；而關於執法標準，警方是基於「合理懷疑」，例如，看到有人發布煽動內容、派發煽動傳單，或行為明顯構成煽動，才會採取調查或拘捕行動。

警方國安處拘捕一名男子。（資料圖片）

《維護國家安全條例》第88條「不得妨害調查危害國家安全的罪行」，主要禁止的行為分成兩類。其中包括，意圖或罔顧是否會危害調查，而作出披露，就是本次案件的情況；另外則為沒有合理辯解下，捏造、隱藏、銷毀或以其他方式處理與調查有關的資料。

李桂華稱，以上兩類均屬嚴重罪行，一經定罪最高可判監7年；他亦指第88條對隱密調查非常之有作用，而這類條文在香港其他法例中亦有類似規定，並非《維護國家安全條例》獨有。