宏福苑大火｜悼念區關閉無阻致哀　市民打氣：生者平安有勇氣

大埔宏福苑五級大火災，傷亡慘重，亦見證人間有情；鄰近的廣福休憩處成為臨時的獻花悼念區，連日來絡繹不絕，滿佈港人的愛。雖然悼念區已正式關閉，但今日（8日）仍持續有市民到場獻花。



黃女士專程由美孚搭巴士入大埔，除藉行動表示與災民同在，更想為災民打打氣，「願逝者靈魂得到安息，生者能夠平安和有勇氣行前面道路。」她又指，獻花及受訪表達心意後，「自己心情都釋放啲。」



大埔宏福苑五級大火死傷慘烈，鄰迎廣福休憩處的臨時悼念區今日（8日）零時關閉；但今日（8日）全日，仍陸陸續續有市民到場獻花，將花放於灌木叢與膠盤中。（羅日昇攝）

悼念區今日（8日）零時起正式關閉，多名義工在食環署職員協助下「清場」。今日所見，原本掛滿悼念及打氣字條的涼亭已被康文署圍封，並貼有「本場地清潔進行中」告示；鄰近原本放滿鮮花的草地亦被圍封，貼出「本場地草地保養進行中」的告示。不過，今日全日仍陸續有市民到場獻花，將花放於灌木叢與膠籃中。

慘劇造成多人罹難、受傷、家園盡毀，市民黃女士哽咽受訪稱：「好無奈，燒成咁樣‥‥‥真的很難受。」她憶述，搭巴士抵埗下車時，同車恰巧有一位居於廣福邨婦人，言談之間對方透露「當時（火災時）好驚，發惡夢。」直至做了其信仰所屬儀式，心境才變得平靜、安慰。黃女士認為，受影響的不單是宏福苑的居民，廣福邨的居民亦然，「睇住燒，要一段時間先至平伏。」

黃女士獻花悼念同時，更想為災民打打氣，「願逝者靈魂得到安息，生者能夠平安和有勇氣行前面道路。」（羅日昇攝）

死傷枕藉，黃女士形容今次為「世紀災難」，故親自到場憑弔、追悼，「雖然我幫唔到咩，但都想親身嚟睇下呢個情況。」身為基督徒的她，寫下悼念字句及獻上鮮花，「願逝者靈魂得到安息，生者能夠平安和有勇氣行前面道路。」

死者已矣，黃女士認為現時最重要的是災民身心健康，「心入面的恐懼能夠平靜」，從驚恐的經歷中，得到專業協助，重新振作；政府支援渡過難關，重建家園。