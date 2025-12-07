宏福苑大火災｜悼念區關閉在即　將設電子悼念冊　義工料通宵清場

大埔宏福苑五級大火災，死傷枕藉，市民在廣福休憩處設立的遇難者悼念區，連日來絡繹不絕，滿佈鮮花及悼念字句。負責人早前指，今日（7日）晚上11時59分，將正式關閉花壇及留言亭。警方則表示，經商討及協調，該批人士同意自行離開。



《香港01》記者今晚再到場視察，仍有不少人到場致哀，附近則有警員駐守。休憩處仍遺有大量鮮花，10多名義工忙於清理，過濾及分類悼念板、悼念卡和打氣字條等，部分會燒給先人、部分會轉交消防局、部份會在整理後製成電子悼念冊；而寵物用品則轉交有關機構。其中一名義工葉同學表示，由於數量繁多，預計將要通宵清理。



大埔宏福苑五級火災死傷慘烈，位於廣福休憩處的遇難者悼念區關閉在即，今晚（7日）所見仍遺有大量鮮花等悼念品。（王譯揚攝）

葉同學指，關閉悼念區的時間為今日深夜11時59分 。由於悼念物品數量繁多，預計需要通宵清理，至少明日早上才能完成。

他續稱，義工為自發性參與分工，沒有頻道、組織、聊天室。因此義工數量每日不一，「頭七」當天有多達廿多名熱心市民分工合作，協助整理花圃、悼念卡、摺紙、現場情緒支援等。

+ 1

被問到清場後，市民若想繼續悼念，可以去哪裏？義工坦言並不知道，需等待民政處等部門安排。有前來悼念的市民指，即使悼念區清場，也不會忘記香港發生過這場大災難。

義工們正分類悼念板、悼念卡及Memo紙，部份會轉交消防局，部分亦會燒給先人；部分打氣鼓勵居民的說話，義工計劃整理後，製作一個電子悼念冊，予居民瀏覽。火災中，亦有大量「毛孩」不幸喪生，市民連日攜寵物食品及零食到場，有關物資則會轉交相關寵物機構處理。

義工指將整理悼念板，其後製成電子悼念冊，供市民查閱。（王譯揚攝）

花壇及留言亭的聯絡負責人Sarah早前在threads表示，「多謝大家呢一星期嚟悼念逝世嘅居民」，今日（7日）晚上11時59分「會正式關閉花壇及留言亭」，同時公布日後安排，在埸寵物機構義工會回收寵物用品，紙鶴及元寶稍後會交由安靈舍負責人，公仔方面，「一次過整合後直接聯絡機構負責人直接供給」，大部份前來求助的居民皆被轉介至「一户一社工」服務，已有房屋安排。

Sarah強調「所有物資不會丟棄，亦沒有發生衝突的問題」，任何人想提供協助，可以聯絡她或其他義工，「希望大家可以好好休息，釋放壓力，願平安安全，一切安好」。

有關悼念區關閉，警方早前回覆《香港01》表示，警方與現場人士經商討及協調後，該批人士同意自行離開現場。

連日來，大批市民繼續到大埔廣福休憩處，悼念宏福苑大火遇難者，不少人放下已打開樽蓋的水，更有人放下印有「You'll never walk alone（你永遠不會獨行）」的利物浦足球隊T恤致意。（王譯揚攝／資料圖片）

+ 7