高級督察遴選飛虎隊跳水昏迷亡　周一鳴：將向死因裁判官交報告

上周四（4日）約中午12時，一名31歲機動部隊（PTU）總部教官兼高級督察，在南丫島對開海面進行警方特別任務連（SDU，俗稱飛虎隊）進階遴選測試時跳水，完成跳水後感到不適，失去知覺，送院進行開腦手術，情況危殆，留醫近一周後最終不治。



警務處處長周一鳴本周三（10日）晚上會見傳媒，對事件感到痛心，強調飛虎隊每年進行遴選，過程循序漸進，分別是體能測試、基本遴選和進階遴選，事前進行驗身，遴選期間有不同保護裝，以今次項目為例，考生進行跳水、潛水和游水，會有頭盔、手套和潛水衣等，而且詢問考生能否繼續進行遴選，案件交由港島總區繼續跟進，將會向死因裁判官決定提交死因報告，以決定是否開庭。



警務處處長周一鳴指出，案件交由港島總區跟進，將會向死因裁判官決定提交死因報告，以決定是否開庭。。（林振華攝）

周亦向傳媒表示，「好遺憾好傷痛，警隊失去一位同事」，事發上周四（4日）大約中午12時，飛虎隊進行進階遴選期間，其中一位31歲黃姓男考生跳水後失去知覺，飛虎隊醫療隊即場進行急救，之後送往瑪嘉烈醫院進行急救和腦部手術，本周三晚上較早前在親友和同袍的陪同下「走過最後一程」。

周指出，該名同袍2016年加入警隊，2021年晉升為高級督察，形容對方「年青有為、好有毅力、表現優越」，對事件感到痛心，警隊將會向其家人提供一切適切協助和支援。

警務處處長周一鳴上周到瑪嘉烈醫院，探望投考特別任務連（SDU，俗稱飛虎隊）期間昏迷的男警。（資料圖片）

