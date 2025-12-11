宏福苑大火災｜火場方圓500米無人機禁令　延長至12月28日上午8時

大埔宏福苑11月26日發生五級大火，死傷慘重。警方11月27日上午8時開始，在火場方圓500米範圍，設立限制飛行區，禁止無人機飛行，限飛區生效時間原已延長至12月14日上午8時。



警方今日（11日）再宣布，鑑於公眾安全及確保救援工作順利進行，限飛區生效時間，再進一步延長至12月28日上午8時。



警方在大埔宏福苑方圓500米範圍設立限制飛行區，禁止無人機飛行，有效期延長至12月28日上午8時。（警方Facebook）

警方提醒市民，如在未獲授權下於「限制飛行區」放飛小型無人機，即屬違法，最高可被判罰款10萬元及監禁2年。

小型無人機持有者及駕駛員在飛行前，請瀏覽民航處網頁https://esua.cad.gov.hk/，查閱更多《小型無人機令》的資訊和規定，以及限制飛行區的範圍，以免誤墮法網。

大火發生至今第3周，宏福苑仍未解封。房屋署將於明日（12日）開始移除宏昌閣、宏泰閣及宏新閣已被燒毀的外牆棚架。而當局亦為結構損壞較嚴重的少量單位，進行進一步加固工程。