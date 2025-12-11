宏福苑大火｜36歲男涉冒認災民呃$1.8萬援助金　控4項罪周五提堂

大埔宏福苑大火導致死傷枕藉，有人卻借災斂財。一名36歲本地男子，涉嫌利用他人的身份證副本取得「災民證」，冒認災民向3個社福機構，騙取合共1.8萬元火災援助金。警方經調查後，周二（9日）進行埋伏行動，將男子拘捕並起回5,000元援助金。



警方今日（11日）表示，該名被捕男子已被暫控一項「欺詐」罪、兩項「以欺騙手段獲得財產」罪及一項企圖「以欺騙手段獲得財產」罪，案件將於明日（12日）上午在粉嶺裁判法院提堂。



大埔宏福苑火災傷亡慘重，圖為12月9日現場情況。（左朗星攝）

警方昨日交代案情，指騙徒較早時已騙去兩個機構共1.3萬元援助金，其後周二（9日）食髓知味向另一機構申請援助金時當場「斷正」，警方起回5,000元援助。警方相信，騙徒為單獨犯案；有關身份證副本於6月一宗假冒官員電話騙案中獲得。而騙徒及被盜用身分證資料的受害人，均不是宏福苑居民。