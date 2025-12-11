有片｜港鐵南昌站男子暈倒送院亡　女職員一度叫喚：救護員嚟緊㗎

港鐵南昌站有人暈倒。今日（11日）晚上8時45分，警方接獲報案，指一名男子在南昌站一列車上突然暈倒。救援人員接報趕至，發現姓黃（59歲）事主仍然昏迷，由救護車將他送往明愛醫院搶救後，終告不治。



《香港01》獲得讀者提供事發一刻相片及影片，可見男事主暈倒在車廂接駁位置，救護員未到達時，數名港鐵職員在場施援，其中一名女職員不斷拍打事主試圖喚醒他，「先生、先生！救護員嚟緊㗎喇！聽唔聽到我叫？」男事主其後被抬上擔架床，需用自動心外壓機急救。讀者稱讚港鐵職員盡責，「要多謝佢哋。」



事發後，有救護員及職員進入車廂施援。（讀者提供）

港鐵回覆查詢時表示，今晚約8時40分，一列屯馬綫往屯門方向列車，駛往南昌站期間，有乘客按動緊急通話器，表示車廂上有一名男乘客暈倒。

車務控制中心接報後，立即安排職員前往處理，並召喚救護車。 救護員隨後到場，為該名乘客進行急救及將其送院。

一名港鐵女職員不斷拍打事主試圖喚醒他，期間不斷稱「先生、先生！救護員嚟緊㗎喇！」（讀者提供）