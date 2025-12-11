宏福苑火｜宏業拆招牌　判頭預冇尾數收　憶同業街坊驟逝：好難受

11月26日大埔宏福苑大火發生逾兩星期，已造成160死79傷。警方至今拘捕15人涉嫌「誤殺」，包括承辦大維修的「宏業建築工程」的兩名董事及一名工程顧問，他們獲保釋後亦被廉署拘捕。《香港01》今日（12月11日）再往宏業位於新蒲崗的辦公室，發現該公司在大堂的水牌、以及單位門外的大招牌被拆走，記者按鈴則無人回應。



一名負責宏福苑4幢樓冷氣拆裝的判頭，今日上門與宏業商討工程欠款及其他工作安排。他指，類似宏福苑一次過大型維修罕見，現時宏業被凍結戶口，坦言「要孭晒伙記啲錢。」他又憶述當日救火經過，慨嘆另一名判頭為叫工友逃生，一去不返，只剩他人拍低的最後身影，「冇諗到咁犀利，梗係唔開心，一齊做嘢始終都係‥‥‥」



承辦大埔宏福苑大維修的「宏業建築工程」，其位於新蒲崗的辦公室外的招牌被拆走。（梁偉權攝）

判頭崔先生稱，與宏業已合作20多年，今次宏福苑大維修，其公司負責宏盛閣、宏志閣、宏建閣、宏仁閣4座樓宇的冷氣拆裝。火災前，其實已經為不少住戶重新裝回冷氣，「點知會發生啲咁嘅事‥‥‥」據他所知，剩餘大廈的冷氣拆裝由另一間公司負責，至於外牆部份則分屬3間公司負責。

崔先生今日再往宏業辦公室，與職員商討其他工作及工程欠款安排。據悉，宏業的戶口已被凍結，有待當局調查，未知前景如何；下周三（12月17日）宏福苑業主立案法團亦會開會。相比其他負責外牆工程的公司，崔先生慶幸自己公司的影響較輕，「牽連就梗架啦，十零萬，都要孭晒伙記啲錢，外牆判頭大影響啲‥‥‥」

今次宏福苑大維修的總價、以及8幢樓同一時間維修的做法，備受質疑。崔先生直言罕見：「好少好似宏福苑一次過咁大型，如果咁多座數，只有穗禾苑同宏福苑。」

他又憶述，火災當日「我有幫手救火」。事發時，崔先生與工友在宏盛閣工作，當發現宏昌閣低層平台起火後，即著身處宏盛閣的工友離開。火勢其後在短時間內極速蔓延，「點解燒得咁快答唔到，由竹棚燒到上去4、5樓‥‥‥我哋攞滅火筒救，救咗5分鐘消防員到。」

崔先生口中的「我哋」，原來包括當時拆返宏昌閣、通知工友逃生的判頭。《香港01》早前報道拍到其最後身影的片段，最終該名判頭亦證實罹難。崔先生事後得知其死訊，慨嘆：「佢係宏昌閣主管，同佢一齊救火，佢上去叫啲工人走」，仲有6至7個工人喺棚外洗紙皮石‥‥‥冇諗到咁犀利，梗係唔開心啦，一齊做嘢始終都係。」

此外，工程多時，他與不少街坊混熟，亦得知有相熟住客，因折返通知鄰居逃生而捨命，「好難受，個個識，有啲街坊都打畀我‥‥‥」他指，確實起火原因、所用建築物料是否合規，仍有待政府調查，但目前其他工作仍要安排，「「冇辦法，幾廿年都係咁做。」

▼早前警方就宏業的搜查及拘捕行動▼