新界東北堆填區擴建地盤男工被吊運物擊中　頭頸肺出血腳骨折

打鼓嶺今早（11日）10時許發生工業意外，一名男工在禾徑山路新界東北堆填區擴建計劃地盤，被吊運的重物擊中倒地，其他工友見狀報案。55歲姓郭男傷者清醒，由救護車送往沙田威爾斯親王醫院治理。警方將案件列作「工業意外—有人受傷」跟進。



據了解，55歲姓郭男傷者為升降台控制員，當時正在監察中型貨車倒垃圾。意外後，其後腦流血、頸肺出血、腳部骨折。環保署表示，高度關注此宗工業意外，已派員到醫院了解事件及傷者情況，並對傷者及其家屬表示深切慰問。署方已通知勞工處及警方，並要求承辦商全力配合勞工處的調查，並責成承辦商7天內就事件提交報告。



新界東北堆填區發生工傷。（資料圖片）

環保署晚上發新聞稿指，高度關注今日在新界東北堆填區擴建計劃地盤發生的工業意外，並對事件中一名受傷工人及其家屬表示深切慰問。傷者為新界東北堆填區擴建計劃地盤分判商的一名工人。今日上午約10時，他在地盤工作期間懷疑遭吊運物擊中。傷者被送往威爾斯親王醫院治理，初步資料顯示傷者頭部受傷，部分身體部位亦出現骨折。

據了解，當時工地內，正有另一名工人駕駛起重機使用吊臂，以鐵鍊固定一部升降台，當升降台離地面距離約一呎時，吊臂突然失控上下晃動，失平衡墮地面，疑擊中傷者。

事發後，環保署已即時派員到醫院，了解事件及傷者情況，並對傷者及其家屬表示深切慰問，及向他們提供適切協助。環保署十分重視這宗意外，事發後已即時通知勞工處及警方，並要求承辦商全力配合勞工處的調查。環保署亦已責成承辦商七天內就事件提交報告。

環保署指，一直重視建築工程工地安全，並緊密監察承辦商的工作。承辦商除每日定時巡查工地和職業安全情況，亦須為分判商提供安全培訓。