荃灣及東九龍7地盤接連遇竊失$89萬電腦零件　警拘兩男起部份贓物

警方11月2日至12月9日期間接獲7宗「地盤盜竊」的報案，分別位於土瓜灣榮光街、九龍城德高道、黃大仙飛鳳街、啟德承昌道及沐安街、荃灣德士古道及永順街、報稱有電腦及電腦零件遺失，總值約89萬元。



西九龍總區刑事部及行動部人員，經深入調查及情報分析後，成功鎖定一個犯罪集團，人員今日（12日）採取拘捕行動，在黃大仙沙田坳道一地盤外，截查及拘捕一名60歲本地男子及一名57歲內地男子，他們均涉嫌「地盤盜竊」，正被扣留調查。人員其後在深水埗一店舖內，起回部份電腦零件失物，案件交由西九龍總區重案組跟進。



西九龍總區刑事部人員在深水埗一店舖內，成功起回部份電腦零件失物。（警方提供）

警方呼籲地盤或建築公司應加強地盤的保安設施，例如安裝防盜系統、高質素的閉路電視及鎖好存放於地盤的物品等，以免被賊人有機可乘。

警方提醒市民，「盜竊」屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判監禁10年。市民切勿以身試法。