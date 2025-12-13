旺角W商場加密幣店主收舖遭數刀匪搶劫　空手接白刃受傷保不失

旺角發生持刀搶劫案。今日（13日）晚上約8時43分，彌敦道608號總統商業大廈W商場1樓一間加密貨幣找換店，男店主於店外被數名賊人持刀打劫，賊人其後登上的士逃遁。商場保安協助事主報警。事主幸保不失，但懷疑與賊人糾纏時一度徒手擋刀，致右手手指受傷，救護員將他送往廣華醫院治理。



警方封鎖事發樓梯和涉案加密貨幣找換店調查，暫列作「行劫」案，正追緝數名男疑匪下落。現場所見，店外有安裝閉路電視，店主的妻子兼店員在店內協助警員調查。



男事主右手手指受傷送院治理。（梁偉權攝）

店主余先生向《香港01》記者透露，其加密貨幣找換店開張約一年，事發時他與妻子兼店員一同收舖準備離開，剛走到店外即有3名男子「衝埋嚟」，想拉他回去打開店門。雖然其中兩名賊人手持長達30厘米的利刀，但余拒絕聽從，更一度徒手「揸住把刀」，同時其妻亦打開隨身袋展示給賊人看，余則向賊人稱「無錢」。

余自言「從細到大都冇試過呢樣嘢（遇劫）」，連當時賊人有否向他稱「打劫」也無法確定，只是估計對方「想攞錢」。他指雙方糾纏近5分鐘，賊人「睇住我（余先生）受傷就走咗」。

旺角彌敦道608號總統商業大廈W商場一間加密貨幣找換店，男店主於梯間被數名賊人持刀行劫，警方封鎖現場調查。（梁偉權攝）