宏福苑火｜一戶一社工嘆硬食24小時候命　為暫住酒店災民覓新居難

大埔宏福苑大火除造成大量傷亡，亦令數以千居民流離失所。社會福利署在災後表示，會為災民安排「一戶一社工」，署長杜永恒更稱社工會向災民提供手機號碼，讓他們可24小時聯絡到社工。有社工向《香港01》透露，不少同事對此感到壓力，形容有關安排是「將同事個人生活斷送咗」。



受訪社工又指，政府內部資訊極不流通，連他們自己也要「睇完新聞先知嚟緊有咩要做」。該社工並提及現時最迫切是要為仍暫住在酒店的災民安排住宿，稱不少酒店提供的免費居住期即將屆滿，災民要另覓地方「落腳」，惟他們本身生活圈子多在大埔一帶，而區內過渡性房屋已額滿，社工反問是否要他們「夾硬」遷入位於其他地區、較不理想的臨時居所，倡政府考慮補貼酒店讓災民繼續暫住，或向災民發租金津貼讓他們可自行尋找合適居所。



大埔宏福苑大火救熄後，現場只餘一片頹垣敗瓦。（資料圖片/翁鈺輝攝）

翻查資料，宏福苑大火在11月26日發生，政府在11月27日宣布，社會福利署已安排「一戶一社工」，全程照顧及跟進受影響家庭，為居民安排所需福利，並與其他部門及單位協調，包括協助居民遷入臨時住宿，以及長遠跟進他們的住屋和其他福利需要。社署署長杜永恒其後更稱，社工會向災民提供手機號碼，讓他們可在辦公時間以外聯絡社工，並指「一戶一社工」的安排是「無限期，如果有需要，我哋一路都會支援佢哋（災民）落去，呢個係我哋嘅保證」。

大埔宏福苑五級火後，現場有燒剩的棚架、棚網。（資料圖片/陳葦慈攝）

社工Mary（化名）接受《香港01》訪問時表示，社署內部資訊極不流通，自政府宣布「一戶一社工」安排後，社工很多時均要「睇新聞先知嚟緊有咩要做」、是否提供到某些服務給災民。即使有高層發布資訊，相關資訊仍「永遠都慢過新聞報道」。Mary舉例說，火災後網上流傳不少民間整合的資訊圖，例如災民可如何申請援助基金等，社工也要自行上網才找到相關圖片，社署內部則未見有清晰的整合資料。

至於要求社工向災民提供手機號碼，方便隨時聯絡，Mary稱相關安排令不少社工大感困擾。平日社署除了設有住宿服務的屯門青少年院有社工24小時輪班外，其他社工均沒有輪班機制。惟杜永恒自行公布「一戶一社工」會提供手機號碼予災民後，社工們唯有「硬食」。Mary更提到，中高層人員收到相關指示後，更要連忙「撲電話、撲電話卡」，務求讓每個社工都有電話可以聯絡災民。

大埔宏福苑火災後，政府為災民安排「一戶一社工」，有社工在網上訴說工作面對的困難。（Threads截圖）

Mary又表示，上周曾有社工遭保安局「抽查」所提供的私人電話號碼「係咪真係work（可用）」，有社工在下班後與同事用膳期間收到保安局來電，或「夜晚9點、10點」都收到抽查電話，社署高層亦同樣會抽查，令社工們感覺不被信任及滋擾。Mary說，同事們不是無心幫助災民，惟想到政府稱「一戶一社工」會為災民無限期服務，社工們不禁擔心「無限期要24小時on call（候命）幾耐呢？」，因不知事件將來會如何發展而感到有壓力，更形容要無時無刻候命，有如「將同事個人生活斷送咗」。

2025年11月26日，大埔宏福苑五級大火，當晚居民在社區會堂暫避。（夏家朗攝）

另一方面，Mary亦關注宏福苑災民的住宿安排。火災後，民政及青年事務局和房屋局，分別協調災民入住青年宿舍／營舍、酒店房間和過渡性房屋單位，並有曾酒店表示向災民無條件提供14日住宿。惟部分酒店的居住限期快將陸續屆滿，需要另覓居所。《香港01》今日亦收到一名七旬婆婆的求助，指需要於本月16日搬離暫住的酒店，但現時社工提供的過渡性房屋等臨時居所位置隔涉，她行動不便，且年紀老邁，難以適應陌生地區的生活，對此感到徬徨無助。

Mary表示，暫不見社署內部有清晰指示社工可如何處理災民後續安置安排，例如酒店免費居住期將屆滿，前線社工亦無法為災民安排續期，曾向酒店查詢，職員只着社工向上級了解，Mary指「如果災民肯自己畀錢咪可以繼續住（酒店）」，否則亦未知之後可如何處理。

當局指，已安排超過2,000個單位的過渡性房屋以及房協的單位，供宏福苑居民較長期使用。（民政及青年事務局facebook）

其他其他政府安排的應急住宿呢？根據房屋局網頁，截至昨日（12日）下午6時，位於大埔區的3個三個過渡性房屋項目均已額滿，局方建議有需要居民「先考慮位於新界的其他項目」，分別位於八鄉、元朗牛潭尾和打鼓嶺坪輋。社工為災民尋找地方「落腳」時，只能「自己逐間營運機構打去幫個客（災民）聯絡」，看相關設施是否有宿位可讓災民入住，再問災民是否接受相關宿位。

房屋局網頁顯示，截至12月12日下午6時，位於大埔區的3個過渡性房屋項目已經額滿，局方建議有需要的宏福苑居民考慮位於新界的其他項目。（房屋局網頁截圖）

不過Mary指出，災民對於居住安排有不少顧慮，例如他們原本的生活網絡，不少都是大埔一帶，例如學生在大埔區上學，長者則不少要在大埔那打素醫院覆診，若遷往上述幾個地區，來回要「再預一個鐘車程出入」，令他們大感吃力；亦有災民本身在港島上班，若遷入「唔就腳」的地方，每日上班所需時間恐有如「來回台灣一轉咁」。Mary反問，災民也不知自己要在相關住屋居住多久，是否一旦大埔區內沒有地方，便只能「真係要災民夾硬住去其他區？」

當局指，已安排超過2,000個單位的過渡性房屋以及房協的單位，供宏福苑居民較長期使用。（民政及青年事務局facebook）

Mary建議政府可考慮像新冠疫情期間向檢疫酒店提供補貼般，補貼酒店讓有需要災民可繼續居住，例如使用政府成立的「大埔宏福苑援助基金」進行補貼；或可考慮向災民提供租金津貼，讓他們自行尋找合適居所。

民政事務及青年則於周四（11日）在facebook發文，稱經過磋商，酒店業界均表示願意為入住的居民提供彈性住宿安排；政府各部門會積極跟進，以確保所有居民的住宿需要均會獲得照顧，希望盡快安排宏福苑居民入住過渡性房屋或房協的單位作中長期安置。局方又指，已安排超過2,000個單位的過渡性房屋以及房協的單位，供宏福苑居民較長期使用。

2025年11月30日，大埔宏福苑五級火後，現場有燒剩的棚架、棚網，以及燒剩的封窗發泡膠板。（資料圖片/夏家朗攝）

至於「一戶一社工」的其他工作，Mary認為，正常情況下若有新政策或安排，應先在內部溝通好才對外發布，而非像現在般「公布完再慢慢由上面傳畀前線」，希望政府可改善相關資訊傳遞安排。

11月26日，大埔宏福苑被火焰吞噬。（資料圖片/香港01直播截圖）