有片｜吐露港公路「甩轆」滾向車輛 男警一腳踢低 網讚：快狠準
撰文：凌逸德
出版：更新：
網上流傳一段「果斷警察一腳KO車轆」的車cam片段，時間為昨日（13日）早上約9時半，cam車沿吐露港公路駛至近天鑽對開時，前方車輛突接連停下，原來路面出現一個滾動中的車輪，一直由公路中央傾斜滾向路邊，撞壆後轉彎改變方向，劍指cam車。
當時恰巧有一輛警察機動部隊「戰術巴士」路經，千鈞一髮之際，一名警員即從司機位「跳車」，箭步般狂奔上前，起右腳飛踢向輪胎。輪胎被猛踢後，即時東歪西倒、搖晃滾動，最終亦再改變方向撞回路壆，繼而翻倒停下。片中可見，警員姿態輕盈，成功踢低車胎後，施然揚手續協助指揮現場車輛，悠然自若。
片段引起網民熱議，cam車片主發文稱「真心多謝警察幫助！」不少網民就指警員「快、狠、準」、「呢個警察有啲料嚟」、「呢個真心抵讚！」
國安處再拘1女涉非法操練 2男控串謀顛覆國家政權 同案10人被捕大圍美田邨單位疑拜神焚宅 約200人逃生 有住戶稱走廊濃煙密佈七旬菲籍漢涉於旺角周大福偷$13萬首飾 職員截獲 警拉人起失物有片｜沙田賽馬男子衝入賽道被撳地制服 持橫額疑求查宏福苑火災觀塘康寧道3車相撞釀1傷 的士車頭盡毀如廢鐵 零件散落一地佐敦道彌敦道十字路口 的士私家車猛撼 3人送院