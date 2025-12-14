有片｜吐露港公路「甩轆」滾向車輛　男警一腳踢低　網讚：快狠準

網上流傳一段「果斷警察一腳KO車轆」的車cam片段，時間為昨日（13日）早上約9時半，cam車沿吐露港公路駛至近天鑽對開時，前方車輛突接連停下，原來路面出現一個滾動中的車輪，一直由公路中央傾斜滾向路邊，撞壆後轉彎改變方向，劍指cam車。



當時恰巧有一輛警察機動部隊「戰術巴士」路經，千鈞一髮之際，一名警員即從司機位「跳車」，箭步般狂奔上前，起右腳飛踢向輪胎。輪胎被猛踢後，即時東歪西倒、搖晃滾動，最終亦再改變方向撞回路壆，繼而翻倒停下。片中可見，警員姿態輕盈，成功踢低車胎後，施然揚手續協助指揮現場車輛，悠然自若。



公路上突然出現一個滾動中的車輛。（fb／突發馬路車cam大全 Wai Pong Wong）

片段引起網民熱議，cam車片主發文稱「真心多謝警察幫助！」不少網民就指警員「快、狠、準」、「呢個警察有啲料嚟」、「呢個真心抵讚！」

輪胎在公路上滾動，首先撞壆。（fb／突發馬路車cam大全 Wai Pong Wong）

車輛改變方向，直衝路面車輛，路經警車一名警員，即時「跳車」營救。（fb／突發馬路車cam大全 Wai Pong Wong）