國安處再拘1女涉非法操練　2男控串謀顛覆國家政權　同案10人被捕

警務處國家安全處（國安處）就12月11日的執法行動，前晚（12日）再拘捕一名26歲女子，涉嫌違反《維護國家安全條例》第13條「非法操練」罪。警方指，就早前被捕的9人，國安處昨日（13日）落案起訴其中兩名分別24歲及25歲男子，他們合共被控一項「串謀顛覆國家政權」罪。案件將於明日（15日）上午在西九龍裁判法院提堂。



該名被捕女子及案中其餘被捕人，已獲准保釋候查，須於明年1月中旬向警方報到。警方調查顯示，有團夥於九龍一工廠大廈單位內進行非法操練，內容包括持槍械操練、刀術及格鬥術等。人員在該涉嫌被用作非法操練的單位，並檢獲懷疑用作非法操練的攻擊性武器。



警方國安處以涉嫌「非法操練」拘捕多人，檢獲大批氣槍、刀劍、爆炸品和3D打印機；圖為早前記者會所展示的證物。（陳浩然攝）

警方上周五召開記者會交代案情，警務處國安處總警司李桂華稱，今年較早時，國安處收到一名市民舉報，懷疑有人在新蒲崗一工廈，收藏武器及進行類似軍事形式的訓練，警方經調查後相信相關團夥正在組織反政府人士，並向他們提供訓練，包括槍械、軍刀、格鬥、無線電通訊，相關行為涉嫌違反「非法操練」。情報顯示，相關訓練是自2024年初開始。

行動中，警方於新蒲崗一工廈拘捕6男，其後再在屯門及油麻地拘捕3男，揭發有人在重門深鎖的工廈單位內，進行軍事形式的槍械、軍刀、格鬥、無線電通訊訓練，部份人曾更曾以「黑暴」裝束，現身大埔宏福苑大火現場。

警方國安處以涉嫌「非法操練」拘捕多人，檢獲大批氣槍、刀劍、爆炸品和3D打印機；圖為早前記者會所展示的證物。（陳浩然攝）

警方提醒市民，「串謀顛覆國家政權」屬嚴重罪行，首次定罪可被判處監禁10年以上的有期徒刑，市民切勿以身試法。

警方稱檢獲的爆炸品經過自行改裝、有引線可用作點燃。（陳浩然攝）