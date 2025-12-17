深水埗餐廳東箱龜被盜　警兩日後拉六旬漢　物歸原主

深水埗一間餐廳負責人飼養的東箱龜，本周日（14日）被人偷去。警方接報追查，昨日（16日）在區內拘捕一名68歲男子涉嫌盜竊，並尋回龜隻物歸原主。



警方稱，本周日接獲深水埗大埔道一餐廳負責人報案，指該日的傍晚約6時，一名男子從該餐廳盜去一隻東箱龜，其後逃去。案件列作「盜竊」，交由深水埗警區刑事調查隊第3隊跟進。

據了解，疑人進入餐廳後並未光顧，偷龜後即逃去無蹤。

東箱龜是受歡迎的寵物龜之一。（資料圖片）

人員經調查及翻查閉路電視片段鎖定一名男子，並於昨日（16日）下午在深水埗區以涉嫌「盜竊」拘捕該名68歲姓曾本地男子，並尋回被盗去的東箱龜。龜隻沒有受傷，並已歸還予餐廳負責人。

被捕人已被落案起訴一項「盜竊」罪，案件將於明年1月7日上午在西九龍裁判法院提堂。

警方重申，根據香港法例第210章盜竊罪條例第9條，「盜竊」罪一經定罪最高可判監禁10年。另外，根據《防止殘酷對待動物條例》（第169章），任何人胡亂或不合理地作出某種作為，而導致任何動物受到任何不必要的痛苦即屬違法，一經定罪，最高可處罰款20萬港元及監禁3年。

警方在案發後第二日在區內拘捕涉案人。（資料圖片）

盜竊東箱龜以往亦曾發生。資料顯示，「箱龜」是龜的其中一個品種，相對「陸龜」及「水龜」，是較受歡迎的寵物龜，屬於二級瀕危物種。「箱龜」之名，全因牠受驚時會合起龜甲，變成密封龜殼。雜食性的箱龜既嗜菜亦吃肉，壽命可達30至40年，最大約20厘米，且每隻花紋基本上是獨一無二，斑爛美觀。其身價由數千元至數萬元不等，視乎顏色及花紋而定，因為有價有市，故成為不少不法分子的走私目標。