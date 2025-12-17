宏福苑火有片｜廉署拘新舊法團主席徐滿柑、鄧國權　離開時拒回應

大埔宏福苑五級火導致多人死傷，廉政公署早前就屋苑可能涉及的貪污拘捕12人，包括工程顧問、承建商及搭棚判頭。廉政公署今早（17日）再有行動，宏福苑新舊業主立案法團主席，分別是舊法團主席鄧國權及新主席徐滿柑被拘捕及受查後，傍晚先後離開廉署總部。



徐滿柑離開廉署總部時回應傳媒查詢，他兩度被問及今日因何事到訪廉署，他稱：「我諗呢啲所有嘢唔講得，唔好意思。」



鄧國權則在總部大堂逗留逾半小時後步出，大批傳媒上前追訪，問他有無任何回應或可否回應兩句，他擺手示意拒絕，又稱：「冇嘢講」。記者問他是否受邀到廉署，他點頭，但問到受邀目的是什麼，他回應「唔知」。另有人問他「會唔會覺得害咗好多人？」，他僅稱「唔適宜講嘢」，亦無回應會否擔心受查。亦有人問：「你驚唔驚？對呢次事件咁大死傷？你會唔會對死傷者家屬道歉？」、「會唔會覺得愧疚？」等問題，他同樣沒有回應。



宏福苑舊業主立案法團主席鄧國權到廉署總部大堂逗留逾半小時後，終步出總部離開，大批傳媒上前了解。（梁偉權攝）

徐滿柑回應傳媒時，涉及廉署行動的一概沒回應，但就業主立案法團之後的工作，他回應指主要幫助居民善後工作。而管委會會議改期一事，他指法團最新通告已有作交代，涉及場地問題，因太和社區會堂只能容納200至300人，但有意出席的業主人數較預期多，決定要另覓能容納更多人的場地。

宏福苑新業主立案法團主席徐滿柑。（互聯網）

宏福苑的舊業主立案法團於2024年1月通過3.3億元方案進行屋苑大維修，要求8座共1,984戶，每兩個月、分共6期繳交16至18萬元的維修費，結果引起大量業主不滿。相關工程於2024年7月起動工，後來有業主按《建築物管理條例》法定要求召開特別業主大會，重新決定維修方案、以至重選法團代表。經過多番努力，去年9月部分業主成功召開特別業主大會，經過討論後，以大比數通過罷免在任逾10年的法團，以及選出新法團代表。

今次宏福苑發生大火，涉及大維修工程中使用了極度易燃發泡膠板封窗，以及棚網不合乎阻燃標準等問題，公眾關注工程承建商「宏業建築工程有限公司」、工程顧問「鴻毅建築師有限公司」，以至新舊業主立案法團是否有責任。

胡英明取消往多哈行程 留港監督貪污調查

廉政公署在大火發生後立即展開執法行動，而廉政專員胡英明原定親身率團前往多哈，於12月12至14日主持聯合會執行委員會會議及出席周年大會，並與多國反貪機構首長舉行多場雙邊會談。由於發生大埔宏福苑火災，他取消行程，留港監督火災相關的貪污調查工作，並以視像方式出席周年大會。

廉署就案件累計拘捕14人

胡英明於12月1日交代調查進度時表示，調查顯示有涉案者從一間本地供應商，每卷54元買了2,300卷、約7.5萬平方米未達阻燃標準的棚架防護網，替換於今年7月颱風襲港期間受破壞的防護網，新購入的未達阻燃標準防護網，面積足夠包覆宏福苑8棟大廈。

胡英明續稱，至10月時中環發生一宗涉及棚架防護網的火警，涉案者為應付當局抽查，從同一間本地供應商以每卷100元，購買115卷、約3,700平方米達到阻燃標準的防護網，安裝在每棟樓宇的「棚腳」，成功通過檢測。

廉政公署經調查後，就宏福苑可能涉及的貪污，合共拘捕12人，包括工程顧問、承建商及搭棚判頭。行動至今日再有新進展，廉署拘捕新舊法團主席，累計14人被捕。

12月1日，廉政專員胡英明就大埔宏福苑五級火警跟進工作會見傳媒。（何頴賢攝）

黃碧嬌曾向廉署報案要求查現屆法團

法團聲明：全力配合任何調查

曾任大埔宏福苑舊業主立案法團法團事務顧問的的民建聯大埔南區議員黃碧嬌，同樣捲入今次大火的爭議中。她其後就宏福苑致命大火向警務處及廉政公署報案，要求立案調查事件是否涉及現屆法團瀆職。宏福苑業主立案法團當時發表聲明，表示法團管理委員會全體委員高度重視今次事件，將全力配合警方及廉政公署的任何調查工作，支持依法追查真相，希望能早日釐清責任，為居民討回公道，亦還事件公正的交代。