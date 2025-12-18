九龍城區一帶多處一度停電　商場漆黑校園困𨋢　交通燈失靈

今日（18日）下午5時前後，九龍城區一帶，有住宅、商場及校園一度停電。其中樂富邨樂東樓，據悉電錶房一度冒煙而短暫停電。有網民則指九龍城廣場亦曾一片漆黑，有商戶向《香港01》證實曾經停電10分鐘，後來恢復電力供應，暫時未知停電原因。



網上亦有片段顯示，香港浸會大學善衡校園亦受影響，當時校園內有人正乘搭升降機，突然烏燈黑火，有消防員需到場協助。差不多時間，警方亦接獲界限街與東寶庭道，有交通燈失靈；位於聯合道的香港兆基創意書院亦在facebook表示，迎來「開校以來第一次大停電」，其後電力復常。



中電回覆查詢指，位於九龍城區的一萬一千伏特供電系統發生故障，影響區內約5000名客戶的電力供應，當中約4000名客戶於4分鐘內復電。中電透過遙距復電，正跟進及調查事故成因。

學校摸黑授課。（Facebook 香港兆基創意書院）

九龍城廣場一度停電。（Facebook Bear Li）

香港兆基創意書院在Facebook表示，校園受停電影響，學生作樂「唱了一輪生日歌」，繼續學習和各類活動，教師在教室依舊摸黑授課，有學生開手機電筒在圖書館尋找書籍，校方在雪櫃貼告示提醒「恢復電力前不要打開」，其後電力恢復如常。

中電回覆查詢指，下午約4時13分，中電位於九龍城區的一萬一千伏特供電系統發生故障，影響區內約5000名客戶的電力供應，當中約4000名客戶於4分鐘內復電，餘下受影響客戶則於下午約5時恢復供電。

過程中，中電透過遙距復電，並迅速派員到場檢查及搶修。中電的客戶經理及中電社區支援隊亦與客戶緊密聯繫，提供適切支援。中電正跟進及調查事故成因。

網民指九龍城商場停電約10分鐘。（Thread Sheep_mea_mea）

香港浸會大學善衡校園 升降機失靈陷漆黑