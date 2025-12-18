宏福苑火殉職消防何偉豪設靈　心意卡譽港人驕傲小童讚SuperHero

大埔宏福苑大火造成160人死亡，包括殉職的37歲消防員何偉豪，他今日（18日）於紅磡世界殯儀館設靈，消防處明日（19日）將為何偉豪舉行最高榮譽喪禮。



除多個政府部門及官員、大埔街坊送上花牌外，廣大市民亦送上心意卡表心意，慰問何偉豪的家人，心意卡數量繁多，貼滿靈堂外牆，當中不乏小朋友，寫上「Our Super Hero」，又繪畫消防員的畫像；市民亦感謝他的英勇付出，以生命守護災民，向他致敬讚揚「香港人的驕傲」。



有小朋友繪畫鮮花及消防員，哀悼殉職消防員何偉豪。（羅日昇攝）

世界殯儀館外貼滿心意卡 小朋友親筆繪畫「Our Super Hero」

大火中殉職的37歲消防員何偉豪，今日於紅磡世界殯儀館設靈，殯儀館門口外牆貼滿市民的心意卡，不少到場致哀的市民都停下駐足觀看。其中不乏小朋友的親筆繪畫，用顏色筆畫上消防員或花朵的圖像，亦有潦草筆跡寫著何偉豪是「Our Super Hero」、「感謝我們的英雄」、「謝謝你的付出」 、「我們會永遠記得你！」。

現場所見，部分心意卡由同袍、摯友、中學校友所寫，有心意卡寫上「下一世都要再做兄弟」，希望來生再續前緣，對他離世表示不捨； 亦有灣仔消防分區寫上「落更了，一路好走」致哀； 有市民形容他為「黑暗中最耀眼的光」、「你是香港人的驕傲」，「謝謝你的奉獻」，向英雄致敬。

亦有市民向家屬致以深切慰問，「所有香港人會陪伴共渡難關」，願家人節哀「一起走過這哀傷，艱難的日子」，亦希望其家人及女友「感受市民的陪伴和愛」，寄語在苦難中好好照顧自己，亦有人昐尋找意外真相，給亡魂一個交代，不要讓悲劇重蹈覆轍。

政府部門多名立法會議員獻花牌

政府部門及多名立法會議員亦獻上花牌，有大埔街坊留言「浩氣長存」、「感謝您以生命拯救生命，感謝您無私奉獻，願明燈照亮您每一步往天國的路」，亦有宏福苑居民留言「一路好走」。殯儀館外牆亦貼出多張心意卡，感謝何偉豪的英勇救人，並祝福他一路好走。

大埔宏福苑大火殉職的消防員何偉豪，12月18日於紅磡世界殯儀館設靈，靈堂中央掛「浩氣長存」橫匾。（羅日昇攝）

2025年12月18日，大埔宏福苑五級火中殉職的消防員何偉豪於世界殯儀館設靈，有立法會議員送上花牌。（賴卓盈攝）

2025年12月18日，大埔宏福苑五級火中殉職的消防員何偉豪於世界殯儀館設，有立法會議員送上花牌。（賴卓盈攝）

2025年12月18日，大埔宏福苑五級火中殉職的消防員何偉豪於世界殯儀館設靈，牆外貼滿心意卡。（賴卓盈攝）

消防處早前表示，將於明天上午9時至9時30分，在世界殯儀館附近設置公眾悼念區。靈車將於上午10時30分離開殯儀館，政府官員及消防人員，將列隊在殯儀館外向消防隊目何偉豪作最後致敬。