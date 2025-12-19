伊利沙伯醫院走犯｜35歲男元朗落網遭撳地制服　曾屢搭的士避追緝

伊利沙伯醫院今日（19日）發生走犯事件，涉多宗搶劫及盜竊等罪的35歲男子，在醫院照X光時逃脫，逃走時身穿白色上衣、病人服褲子，赤腳往S座、加士居道逃去，油尖重案組等大批警員展開搜捕。



消息稱，疑犯潛逃4個多小時後，下午約4時，警方在元朗尋獲，並拘捕該名疑犯。現場圖片可見，疑犯衣著與逃走時有所不同，他遭撳地制服，在場亦有一輛新界的士。據了解，有人曾屢搭的士企圖逃避警方追緝，部分沒支付車資。



逃脫疑犯今午（19日）在元朗落網，遭撳地制服。

早前醫院可見，警方在C座1樓大堂位置，封鎖一張輪椅，上面有一對拖鞋和一件深色衫。消息稱，疑犯較早前由醫護人員用輪椅，由C4病房推去H座照X光做電腦掃瞄，照完後推回原處。上午11時40分，在C1位置疑犯突然起身，赤足經樓梯跑落樓，往S座方向、加士居道逃去。

早前疑犯赤腳往S座逃去。（閉路電視截圖）

警方向有關醫護人員了解過程。（黃學潤攝）

警員在伊利沙伯醫院範圍內搜索。（讀者提供）

疑犯姓林35歲，涉及全港10宗搶劫、盜竊及不付款案，犯案日期由上月26日至本月16日，涉款超過5.1萬元。

警方周三（17日）拘捕疑犯，並在記者會中指出，疑犯在清晨及深夜時分，在較寧靜的位置，向一些單獨外出的市民入手，搶去他們的手袋或背包；亦會在街市人流高峰期時下手，趁人多聚集於店舖時，偷取膠筒或錢箱內的現金，當店主發現時，賊人已從人群中逃去。

警員在伊利沙伯醫院範圍內搜索。（讀者提供）

警員在伊利沙伯醫院範圍內搜索。（讀者提供）