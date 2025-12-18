警破10宗搶劫竊案拘35歲男涉$5萬　揭專向街市店舖獨行市民落手

警方成功偵破全港多區的搶劫及盜竊案，昨日（17日）拘捕一名本地男子，他分別涉嫌與10宗於11月26日至12月16日期間發生的搶劫、盜竊及不付款而離去案件有關，共涉款超過5.1萬元。



警方指，疑犯會在清晨及深夜時分，在較寧靜的位置，向一些單獨外出的市民入手，並從搶去他們的手袋或背包；亦會在街市人流高峰期時下手，趁人多聚集於店舖時，偷取膠筒或錢箱內的現金，當店主發現時，賊人已從人群中逃去。



警方成功偵破多宗搶劫及盜竊案，拘捕一名本地男子；起回部分失物，及疑犯犯案時所穿的衣物。（梁偉權攝）

黃大仙警區重案組督察鄭勵臻表示，黃大仙警區於周二接獲一名市民報警求助，指於較早時間在街市內一店舖工作時，有一名男子到上址購物，其後聲稱因身體狀況欠佳，要求該名店主幫手送貨到新蒲崗一個工廠大廈單位。

當到達大廈時，疑犯突然從後搶去店主背包，他嘗試掙扎，但被疑犯隨手拿起一塊長2.5米的電箱蓋作出指嚇，並要求受害人將其背囊交出。該名受害人在受驚下，被疑犯搶走背包，而背包內有8,000元現金、銀行卡及其他身份證明文件。

疑犯得手後，隨即經後樓梯逃至附近路面，乘坐的士逃離現場。案件中，受害人左邊肩膀及左邊膝蓋受傷，已即時送院治理及已經出院。黃大仙警區刑事部隨即進行深入調查及翻查大量閉路電視片段，包括「銳眼計劃」下政府安裝的閉路電視，成功鎖定一名本地男子。

警方經調查後，相信涉案男子與較早前在11月底至12月期間，於元朗及深水埗發生的兩宗搶劫案，以及12月分別在天水圍、長沙灣、油麻地及旺角發生的6宗盜竊案，還有11月底同樣在天水圍發生的一宗不付款而離去案件有關。涉案財物包括不同受害人的手袋、錢包、現金、信用卡以及電話等個人財物，總值超過港幣5.1萬元。

警方於昨日，以3項搶劫罪、6項盜竊罪及一項不付款而離去罪名拘捕該名35歲男子，並於其位於荃灣的住所，檢取他犯案時所穿的衣著，以及起回部份受害人的失物。被捕男子現正被扣留調查，稍後將會被落案起訴相關罪名。據悉，不付款而離去罪，是乘坐的士沒有付款。

鄭勵臻續稱，疑犯的搶劫手法有明顯部署，例如會選擇在清晨或深夜時分，在一些比較寧靜的位置，向單獨外出的市民下手，並從後搶去他們的手袋或背包。此外，疑犯的盜竊手法亦目標明確，例如會選擇在人流高峰時段於街市下手，趁人多聚集在店舖的時候，隨即伸手入內偷取放在膠桶或錢箱內的現金。當店主發現現金遺失時，疑犯已經在人群中逃去無蹤。

警方提醒市民，年近歲晚，更要提高警惕。單獨外出的時候盡量避免攜帶大量貴重財物及現金，切記「財不可露眼」，尤其在人煙稀少的時間單獨外出時，亦要時刻留意身邊有否可疑人士。如有發現可疑人士，請立即致電999。

警方重申，搶劫罪及盜竊罪同樣屬於嚴重罪行，一經定罪，前者最高可被判處終身監禁，而後者最高可被判處監禁10年。市民切勿因一時貪念以身試法。