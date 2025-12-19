積金易平台騙案｜積金易：不涉系統保安　審視後全數復原帳戶結餘

警方搗破詐騙及洗黑錢犯罪集團，拘捕5男涉嫌利用仿真度極高的偽造身份證、冒充受害人開立「積金易」平台戶口，並盜取受害人強積金存款，清洗犯罪得益高達7,800萬元。案中12名人士的資料被盜用，當中3人遭到實際金錢損失，合共約港幣180萬元。



積金易公司發表聲明指，公司已暫停使用eKYC方式註冊「積金易」並作詳細風險評估，強調有關案件是懷疑有個別不法分子利用高仿的偽造身份證進行詐騙，並不涉及「積金易」平台系統的保安問題。積金易公司已陸續聯絡受案件影響的用戶，並在審視每宗案件的具體情況後，安排全數復原有關帳戶的基金單位結餘。



「積金易」平台表示，已暫停使用eKYC方式註冊「積金易」並作詳細風險評估。（積金局圖片）

積金易平台有限公司（積金易公司）表示，高度關注警方日前採取拘捕行動，搗破一個詐騙及洗黑錢犯罪集團，涉嫌利用高仿的偽造身份證冒認強積金計劃成員，以電子身份認證（electronicKnowYourCustomer(eKYC)）註冊功能非法開設「積金易」帳戶及銀行帳戶。

為保障強積金計劃成員的利益，積金易公司已暫停使用eKYC方式註冊「積金易」並作詳細風險評估。公眾可繼續使用「智方便」註冊「積金易」帳戶。積金易公司亦正研究其他可取代eKYC的身份認證方式，並會盡快公布有關安排。與此同時，積金易公司亦已加強處理提取強積金申請的措施，包括要求計劃成員就申請提取強積金作額外的身份驗證。

積金易公司發言人（發言人）表示有關安排是為保障「積金易」用戶的利益，對於新安排為用戶帶來不便致歉。

發言人強調，積金易公司在得悉個案後已即時向警方報案及積極配合警方調查，並感謝警方迅速行動拘捕疑犯。積金易公司已陸續聯絡受案件影響的用戶，並在審視每宗案件的具體情況後，安排全數復原有關帳戶的基金單位結餘。目前證實除了警方已公佈的個案，沒有其他用戶受影響。此外，積金易公司在常規檢查平台運作以外，亦已額外檢視過往透過eKYC註冊的帳戶，以加強保障強積金計劃成員。

發言人亦強調，有關案件是懷疑有個別不法分子利用高仿的偽造身份證進行詐騙，並不涉及「積金易」平台系統的保安問題。發言人重申資訊安全是「積金易」最重要一環，故此已實施了多重保障，並根據政府在儲存及處理保密資料方面的政策、指引及措施，又參考國際資訊保安守則和最佳做法，實施多層保安措施，而所有重要資料，包括「積金易」的資料，亦有多重加密，確保安全。另外，因應今次案件，積金易公司已聯同財經事務及庫務局、警務處、數字政策辦公室、積金局以及相關金融監管機構，全面檢討有關認證及防偽措施。

「積金易」用戶如對上述安排有任何查詢，或發現帳戶有任何異常情況，請盡快致電1832622或親臨「積金易」服務中心與積金易公司聯絡。