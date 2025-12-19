長洲六旬漢非法駕電動單車　涉四宗罪被捕

長洲分區人員今日（19日）打擊非法駕駛電動可移動工具，發現一名63歲本地男子，於道路上駕駛電動單車，他涉嫌「駕駛未有登記車輛」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「沒有第三者保險而使用車輛」及「駕駛時沒有戴上認可防護頭盔」被捕。他已獲准保釋候查，須於明年1月中旬向警方報到；涉案電動單車則被扣查。



涉案電動單車則被扣查。（警方提供）

警方重申，電動可移動工具不宜與一般汽車共同使用路面，亦不適合於行人道或單車徑上使用。任何人在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，可能違反香港法例第374章《道路交通條例》及其他相關法例，一經定罪，最高刑罰為罰款1萬元及監禁12個月。

警方表示，警方非常注重道路安全，會繼續採取相關的執法行動，警方呼籲市民切勿以身試法，遵守相關交通規則，保障自己及其他道路使用者安全。