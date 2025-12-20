警搗八鄉鐵皮屋毒品倉檢$1700萬毒　拘53歲行街紙男

警方昨日（19日）在元朗八鄉，搗破一個以鐵皮屋掩飾的毒品儲存倉，檢獲市值約1700萬懷疑冰毒及可卡因。警方拘捕一名持行街紙的非華裔男子，他53歲報稱無業。據悉，有人收取數千元報酬，被招攬成為倉管及派送毒品的角色，案件將於下周一（22日）於屯門裁判法院提堂。警方表示，檢獲的毒品呈膠囊粒狀，相信由航空旅客體內藏毒方式偷運到港。



警方檢獲28.5公斤懷疑冰毒、3.4公斤懷疑可卡因及一批包裝工具，市值約1700萬。（林澤鋒攝）

警方昨日（19日）中午時分，在元朗八鄉水盞田村進行反毒品行動。行動中，警方搗破一個作毒品儲存倉庫的鐵皮屋單位，並搜獲28.5公斤懷疑冰毒、3.4公斤懷疑可卡因及一批包裝工具，市值約1700萬。消息指，有關倉庫已經營約一個月。

探員隨即以涉嫌「販運危險藥物」罪名，將一名53歲、持「行街紙」的非華裔男子拘捕，他報稱無業，現正被警方扣查，稍後將被暫控相關罪名，並於下周一（22日）在屯門裁判法院提堂。

毒品調查科高級督察陳力豪指，初步調查相信，有人受到販毒集團以金錢利誘，被招攬成為倉管及派送毒品的角色，行動已經成功阻截到大批毒品流入市面。據悉，有人收受數千元報酬鋌而走險。

毒品調查科高級督察陳力豪交代案件。（林澤鋒攝）

案中所檢獲的毒品有不同包裝方法，部份為粒狀膠囊，估計是透過體內藏毒的方式，由外地流入本港。警方強調，體內藏毒極其危險，一旦包裝於運送期間有任何破損，體內毒品會對身體造成極大影響，甚至有死亡風險。

警方重申，即使販毒集團嘗試以不同途徑將毒品輸入本港，或進行分銷活動，警隊均有能力及決心打擊。警隊及毒品調查科都會鍥而不捨，全力打擊任何形式的販毒行為。警方目前正追查毒品來源，以源頭堵截為目標，從供應鏈着手將販毒集團瓦解。

根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。