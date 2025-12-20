新蒲崗樽頸燈位｜房署要求承建商擴闊過路處至6米　疏導擠擁情況

新蒲崗啟鑽苑對出近大有街的一段彩虹道，因工程擺放大量水馬，令安全島變「樽頸」，繁忙時間大量途人過馬路時擠出安全島，險象環生。繼早前運輸署指已檢視臨時交通安排，調整水馬範圍及調校燈號時間後，房屋署指項目承建商在上址正實施臨時交通安排，署方亦已於12月18日要求承建商將臨時行人過路處由5米擴闊至約6米，以疏導行人過路時的擠擁情況，並指同日傍晚情況已得到改善。



放工時間人潮如鯽，但不至於「逼爆」。地盤工程承建商安排了4名穿反光背心、手持螢光棒的工人在行人過路處指揮，當綠公仔閃爍截停市民。（資料圖片/梁偉權攝）

房屋署表示，為配合鑽石山綜合發展區及新蒲崗的未來發展，署方正於彩虹道進行一系列的道路改善工程，當中包括在彩虹道及大有街交界的路口進行擴闊。為保持該路口的容車量，相關工程會分為四個階段進行，涉及路面改道和公共運輸設施的臨時搬遷等，加上不少地底設施及管道亦要進行改道。

房屋署經過與運輸署和路政署的緊密協調後，議定了現時的詳細工程計劃，正如署方在2025年1月14日向黃大仙區議會的匯報，按現時進度，該路口擴闊工程將於2026年第一季可大致完成。擴闊工程完成後，彩虹道右轉入大有街的行車線將由一線增至兩線，大大增加了行車流量，而彩虹道的行人過路處亦會由原有的約4.5米擴闊至8米，以增加行人過路處的行人流量。為減少對附近交通的影響，整項彩虹道道路改善工程計劃亦會分階段進行，預計於2027年第一季內完工。

房署要求將臨時過路處擴闊至約6米 同日傍晚情況得到改善

房屋署指，項目承建商現正在彩虹道及大有街實施臨時交通安排，該處的臨時行人過路處闊度為約5米，與工程展開前的闊度相約。因應實際交通情況，房屋署在12月18日已要求項目承建商將臨時行人過路處盡量擴闊至約6米，以疏導行人過路時的擠擁情況。據房屋署職員於同日傍晚繁忙時段實地觀察，行人橫過彩虹道的情況已得到改善。同時，項目承建商會再詳細檢視整體臨時交通安排，在不影響車輛通行的情況下，盡量延長行人過路交通燈的時間，減少行人積聚。房屋署會聯同運輸署和警務處繼續密切監察情況，在行人過路安全暢順和不影響車輛通行之間取得最好的平衡。

新蒲崗樽頸燈位｜運輸署：盡快調整水馬範圍 適當調校綠公仔時間

地盤工程承建商安排了4名穿反光背心、手持螢光棒的工人在行人過路處指揮，當綠公仔閃爍截停市民。（梁偉權攝）

+ 1

有交通督導員及警員先後到場視察。（梁偉權攝）

「逼爆」網上影片畫面