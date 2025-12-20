有片｜凌志撞車逃　避警追捕時拋乘客出車　警拘3男藏毒狂亂駕駛

網上瘋傳警方在文錦渡路追捕可疑車輛的車cam片段。今日（20日）一輛白色凌志私家車於文錦渡路，被3輛警車追逐包抄，私家車沒理會加速前行。當駛至一個T字路口時，高速掟彎轉右，此時副駕駛門打開，一名男乘客被拋出車廂，在地面翻觔斗後再起身，場面驚險。



跌出車廂的男乘客全身黑衣頭戴cap帽口罩，尚未站穩，警車上的軍裝警員及便衣警員立即下車，上前將他撲倒在地上制服。而白色車則趁機掉頭，靈巧地在兩部衝鋒警車之間穿插而過，再避開另一部警方私家車，往沙嶺方向竄逃。有網民事後張貼相片，指在打鼓嶺坪輋路一堀頭路，發現懷疑涉事汽車，疑被警員截獲圍封。



有網民表示，片段場面堪如警匪片的特技場面，形容「刺激過成龍拍嗰啲戲」。據了解，凌志今早涉及交通意外不顧而去，當時無人受傷，警方展開搜捕，最終拘捕3男涉藏毒及狂亂駕駛。



上水文錦渡路，有一輛白色凌志私家車被警車追逐包抄。（Facebook Lau Kai Chung）

帖主表示，跌出車廂的男乘客在地面滾動時，「佢碌過嚟嗰吓，我心中講，唔好呀唔好呀」。其他網民則形容司機「棄帥保車」，駕駛技巧高超「司機好技術」。

初步消息指，涉事白色私家車與發生於今早的交通意外有關。早上9時32分，警方接獲報案指，一輛停泊在上水新祥街的私家車，被另一輛私家車撞到，其後對方不顧而去。警方接報後，隨後在區內兜截，並在坪輋路截獲該車。事件中，警方拘捕3男，涉嫌「管有危險藥物」及「狂亂駕駛」。

有網民事後張貼相片，指在打鼓嶺坪輋路一堀頭路，發現懷疑涉事汽車。（Facebook Kit Ying Tse）

趕赴現場警員逮捕男乘客 當場撲倒地上制服