凌志避警拋乘客出車　同司機同輛車涉8月危駕　狂人伏車頭續行車

北區今日（20日）發生警車追逐可疑車事件。一輛白色凌志私家車早上涉嫌在車禍後不顧而去，事後在文錦渡路被警方追捕時，上演驚險場面，高速掟彎將男乘客拋出車廂。警方事後拘捕3男，包括42歲彭姓男司機，涉嫌「狂亂駕駛」、「藏有危險藥物」、「停牌駕駛」。



消息指，該名彭姓男司機駕駛同一輛白色凌志私家車早有前科。於今年8月11日，途人目擊該輛私家車沿粉嶺公路行駛，有人伏在車頭，司機沒有理會續行駛約5公里，出現「狂人伏車頭」一幕。警方其後以涉嫌「藥後駕駛」、「危險駕駛」和「普通襲擊」拘捕一名42歲姓彭男司機，並以「管有危險藥物罪」拘捕車上兩名乘客。



片段中一輛白色私家車沿粉錦公路行駛，驚見一名穿黑衣的人伏在該車頭上，身體擋住約一半擋風玻璃視線。（Bosco Chu／車cam L（香港群組））

事發今年8月11日上時8時許，一輛白色私家車沿粉嶺公路支線左轉入粉錦公路，一名穿黑衣的人伏在車頭上，身體擋住約一半擋風玻璃視線。私家車未有停駛，行駛約5公里。

警員於同日早上10時在柴灣翠灣街尋獲該車，在車上檢獲毒品，司機則未能通過快速口腔液，對毒品呈陽性反應。警方暫控一名42歲姓彭男司機「藥後駕駛」、「危險駕駛」和「普通襲擊」，於8月13日上午在粉嶺裁判法院提堂，車上兩名乘客則涉「管有危險藥物罪」被捕。

而該名彭姓司機，於今日再度為避警追捕，而駕駛同一輛車狂亂行駛。今早（20日）9時32分，警方接獲報案指，一輛停泊在上水新祥街的私家車，被另一輛私家車撞到，其後對方不顧而去。警方接報後，隨後在區內兜截，並在坪輋路截獲該車。事件中，警方拘捕3男，涉嫌「管有危險藥物」及「狂亂駕駛」等罪名。

期間，在截獲私家車前便上演「警匪片」，網上cam流傳，該輛私家車於文錦渡路，被3輛警車追逐包抄，私家車沒理會加速前行。當駛至一個T字路口時，高速掟彎轉右，此時副駕駛門打開，一名男乘客被拋出車廂，在地面翻觔斗後再起身，場面驚險。

跌出車廂的男乘客全身黑衣頭戴cap帽口罩，尚未站穩，警車上的軍裝警員及便衣警員立即下車，上前將他撲倒在地上制服。而白色車則趁機掉頭，靈巧地在兩部衝鋒警車之間穿插而過，再避開另一部警方私家車，往沙嶺方向竄逃，事後終在坪輋路撞閘停下，車上彭姓司機及後座乘客被捕。

上水文錦渡路，有一輛白色凌志私家車被警車追逐包抄。（Facebook Lau Kai Chung）

有網民事後張貼相片，指在打鼓嶺坪輋路一堀頭路，發現懷疑涉事汽車。（Facebook Kit Ying Tse）

趕赴現場警員逮捕男乘客 當場撲倒地上制服