灣仔停車場落閘糾紛｜冬至一肚氣　車主通宵苦候　獲免部分泊車費

灣仔莊士敦道181號一個停車場懷疑未到關門時間落閘，導致多名車主未能取車離開，需要待早上開門才能取車，受影響車主報警求助，惟未能馬上解決事件。



部分車主徹夜留守，他們批評停車場管理公司做法不人性化，要求公司提供合理解釋。排頭位的七人車一度聲稱「無電」不能離開，阻礙出口，至今（21日）早10時半，最終停車場管理公司提出退回通宵至早上7時泊車費，事件得以平息。



有部分車主選擇徹夜留守，他們批評停車場管理公司做法不人性化，要求公司提供合理解釋。（鄭嘉惠攝）

排頭位的七人車一度聲稱「無電」不能離開，阻礙出口，至今（21日）早10時半，最終停車場管理公司提出退回通宵至早上7時泊車費，事件得以平息。（馬耀文攝）

車主表示得到職員口頭道歉，停車場管理公司主動提出免卻車主的泊車費用，並承諾周一向車主作出交代。車主何小姐表示，凌晨報警後警察雖有到場，惟未能找到負責人，車輛仍未能駛離停車場，她和部分車主由凌晨12時半留守至今早10時，仍未等到管理公司交代事件。她批評停車場僵化、制度混亂：「我哋都係人，今日又係冬至，你唔人性化處理呢件事」。她指出，停車場提早關門，與出入口處列明的營業時間不一致，要求管理公司提出合理解釋。

至今早10時半，何小姐表示，停車場管理公司向他們承認有不足之處，主動提出免卻車主的泊車費用，聲稱將會於周一交代此次事件，惟沒有説明如何改善，避免日後再次發生同類事件。

警方今日（21日）凌晨0時57分接報，灣仔莊士敦道181號一個非24小時經營的停車場落閘，導致13名司機無法取車駛走，警員到場跟進，和停車場管理公司主管溝通後，相信有人拒絕開閘，一眾司機需要等到早上才能取車，警方列作「投訴」處理。

現場是灣仔莊士敦道181號一個停車場，出入口寫明每小時收費為34元，營業時間由早上7時30分至凌晨0時30分，而且「不設通宵服務」。

據了解，多達13輛車輛「被困」，連同司機和乘客，至少16人受到影響，大部份人前往附近的灣仔修頓室內體育館觀賞拳賽，所以將車泊在上址，賽事結束後，他們前往上址取車，卻發現停場場已經落閘，附近商場保安聞訊，安排他們進入停車場了解，但無法開啟停車場閘門，眾人留守現場，部份人考慮到附近酒店留宿。

連同司機和乘客，至少16人受到影響，眾人留守現場，部份人決定到附近酒店留宿。（李家傑攝）

鄭先生不滿管理公司做法，「唔知乜嘢規矩」、「搵到主管為止」。（李家傑攝）

梁小姐認為，停車場營業時間有欠清晰，司機難以留意。（李家傑攝）