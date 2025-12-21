上水粉嶺冬至停水｜多個屋苑無水或水弱　水務署：搶修食水管

今日（21日）是冬至，早上7時上水雞嶺新運路近掃管埔路單車徑行人路有水管爆裂，水深一度達15厘米。水務署指，接獲報告指上水新運路近掃管埔路單車徑有供水管滲漏，初步相信涉事水管為一條直徑400毫米食水供水管，已派員前往現場跟進。



所謂「冬大過年」，冬至是傳統家庭相聚團圓的日子，不少市民焦急，擔心無水煮飯。市民向《香港01》表示上水天平邨、聯和墟榮福中心一帶供水受影響，停水或出現水弱情況，部分店舖無營業，體育館等設施亦都沒有鹹淡水。水務署派出水車及設置臨時水箱於天平邨，供居民取水。



上水天平邨因爆水管停水，居民到樓下水箱取水。（蔡正邦攝）

水務署表示，就上水新運路近掃管埔路單車徑的水管滲漏事故，經了解後確認涉事水管為一條直徑400毫米的食水供水管。在供水調度後，聯和墟及翠麗花園一帶會出現水弱的情況。因應水管維修工程，在維修期間，安盛苑、天朗樓、天美樓、天喜樓及天平商場的食水供應會受影響。署方正為受影響用戶提供臨時食水。

受事故影響，掃管埔路一段單車徑須暫時封閉，以配合緊急水管維修工程。新運路的行車交通不受影響。

署方工程團隊正全力進行水管維修，並會盡快恢復食水供應及重開受影響的單車徑。署方團隊會繼續與北區民政事務處、當區區議員及屋苑管理處緊密聯絡，了解受影響居民的需要並提供適切的協助。署方就事件為市民帶來的不便表示歉意。

警方接獲上水雞嶺新運路位置有人報案，指上址行人路有水管爆裂，水深一度達15厘米。（網上圖片）