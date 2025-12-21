上水粉嶺冬至停水｜部分大廈鹹淡水全停　居民排隊取水做節恐受阻

上水居民冬至做節受爆水管停水阻礙。今日（21日）清晨上水雞嶺新運路近掃管埔路單車徑行人路一條食水管爆裂，現正搶修。在維修期間，安盛苑、天朗樓、天美樓、天喜樓及天平商場的食水供應會受影響，水務署派出水車及設置臨時水箱於天平邨。不少市民受影響，外出排隊取水，主要擔心今晚無水煮飯「做節」，希望到傍晚回復正常供水。



天平邨居民蘇先生接受《香港01》訪問指，家中現時無鹹水及淡水供應，所以外出取水「食住午餐先」，本來今晚在家中做節的計劃則「要再諗吓」，可能要重新打算。

同邨的楊女士面對同樣難題，表示本來會在家中做節，惟今晚未恢復食水則「無辦法要出街食」，最壞情況可能要遠赴其他地區吃晚飯。同時，有居民排隊取水期間爭執，有管理員上前調停指「唔好嘈、大家攞水啫」、又指「今日做節、唔好勞氣」。

至於天平商場，幸好酒樓食水供應未有受到影響，訂座的顧客可以如常食飯做節。

有居民於取水間因排隊問題惹起罵戰。（蔡正邦攝）

水務署就事件為市民帶來的不便表示歉意，指今早接獲報告指上水新運路近掃管埔路單車徑有供水管滲漏，經了解後確認涉事水管為一條直徑400毫米食水供水管，在供水調度後，聯和墟及翠麗花園一帶會出現水弱的情況。因應水管維修工程，在維修期間，安盛苑、天朗樓、天美樓、天喜樓及天平商場的食水供應會受影響。署方正為受影響用戶提供臨時食水。

受事故影響，掃管埔路一段單車徑須暫時封閉，以配合緊急水管維修工程。新運路的行車交通不受影響。署方工程團隊正全力進行水管維修，並會盡快恢復食水供應及重開受影響的單車徑。水務署團隊會繼續與北區民政事務處、當區區議員及屋苑管理處緊密聯絡，了解受影響居民的需要並提供適切的協助。