上環10億日圓劫案｜匪徒持牛肉刀30秒搶4篋　警:精心策劃有兇暴性

上環上周四（18日）發生巨額行劫案，4名刀匪劫去10億日圓（即折合約5,000萬港元）。警方拘捕15人涉嫌「串謀行劫」，相信包括案中主謀及核心成員，部份有黑社會背景。其中7人（6男1女）已被起訴，罪名為串謀行劫。



警方指搶劫過程在30秒內完成，形容團伙「合作性」相當高，被捕15人部分直接參與打劫，部分人負責「睇水」，亦有人提供車輛。至於團伙如何得知款項會出現在場，以及是否有人作內應，警方稱仍在調查，正追查贓款下落。



港島總區刑事部（行動）警司冼國明講述案情。（黃學潤攝）

港島總區刑事部（行動）警司冼國明講述案情，指案發於上周四（18日）早上9時，有兩名經營虛擬貨幣和奢侈品的日本公司職員前往上環的永樂街一間找換店，打算兌換10億日圓（即折合約5,000萬港元），經至永樂街33號外面時，一輛私家車突然殺出三名匪徒，其中一人持有一把約20厘米長的牛肉刀。他們指嚇兩名受害人並搶走裝有款項的四個行李箱，將其放上賊車然後逃離現場。

港島總區重案組接手調查，發現賊人離開現場時，將四個行李箱轉移至另一輛的七人車。同時另一批賊人將出現在案發現場的賊車棄置在附近的蘇杭街。經警方調查，將當日有參與打劫的所有匪徒及與案件相關人士拘捕，目前為止15本地人被捕，包括11男4女，年齡介乎20歲至69歲，相信案中包括主謀，部分人有黑社會背景，分別報稱無業及任職地盤散工，其中七人已被落案起訴「串謀行劫」。

經初步調查，上周四（18日）拘捕的43歲內地男子行李箱有外幣，被搜出第一部毒藥，目前無直接證據與劫案有關，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

港島總區重案組第一隊總督察文智陽提到作案手法，形容搶劫團伙精心策劃，並有一定的兇暴性。據調查，他們事前在現場附近埋伏，待事主現身即駛前私家車，劫走款項。整個搶劫過程大約在30秒內完成，手法熟練快捷。可見匪徒是有明確和仔細的分工，例如有踩線、現場落手犯案及逃離現場等等的安排。

警方在第一輛涉案的車輛內找到一把相信是其中一名賊人所使用過的牛肉刀、一些用過的口罩以及一些飲用過的飲品；第二輛接應車則在新界尋回。警方仍積極追查涉款的下落，惟因牽涉到行動細節，現階段不便透露。

針對在現場犯案並已經被捕的匪徒，警方已經檢取相關證物，當中包括案發時所穿着的衣物。至於團伙如何得知受害人及款項會出現在場，及是否有人作內應亦會是主要調查方向。

冼國明強調此案件性質十分嚴重，匪徒在光天化日之下持有武器犯案，警方予以譴責，並強烈建議公司有兌換巨款時加強保安。根據盜竊罪條例，行劫或串謀劫行劫最高刑罰為終身監禁。警方作出呼籲，任何人如有此案相關資料，請與港島總區重案組1B隊聯絡，電話6892 3098。