逢吉鄉村屋爆竊｜7賊持武器爬2米鐵閘　戶主天眼揭發　警人贓俱獲

元朗逢吉鄉路一間村屋昨日凌晨（22日）遭爆竊，賊人行徑倡狂爬越兩米高鐵閘入屋，住戶從天眼揭發報案，警員迅速趕至，並在50米外截獲一輛七人車，拘捕7男。警方檢獲鐵通、木棍及牛肉刀等武器，起回所有現金及珠寶失物，值約2.2萬元。



該7男（17至36歲）分別來自巴基斯坦、印度、埃及及法國，其中5人持「行街紙」、兩人持香港身份證，已被暫控合共一項「嚴重入屋犯法」罪，案件將於明日（24日）在屯門裁判法院提堂。警方今日（23日）交代詳情時指，聖誕長假期將至，呼籲市民外遊前，檢查好門窗及提高防盜意識。



警方檢武器包括鐵通和牛肉刀，起回值約2.2萬元的現金及珠寶首飾。（林振華攝）

戶主睇天眼揭發 警迅速到場50米外擒人

事發於昨日凌晨，警方接獲一名八鄉村屋的住戶報案， 指從閉路電視發現5名陌生男子，從正門入屋意圖爆竊，其中3人手持武器，包括鐵通和牛肉刀。

新界北總區衝鋒隊接報後迅速趕赴現場，在距離案發地址50米之外，發現一輛可疑七人車輛，衝鋒隊人員隨即上前截停搜查，搜獲案發時的相關武器，以及總值約2.2萬港元的現金、珠寶首飾。

警方以涉嫌「嚴重入屋犯法」罪，拘捕車上7名非華裔男子。他們年齡介乎17至36歲，其中兩名被捕人士持有香港身份證，另外5人則持「行街紙」。7男正被扣留調查 ，已被暫控合共一項「嚴重入屋犯法」罪，明天（24日）早上在屯門區裁判法院提堂。

圖片可見，賊人身穿黑衣戴口罩，手持棍狀物體。

7賊爬兩米高鐵閘 5人入屋2人「睇水」

警方翻查閉路電視顯示，被捕7男在案發當日凌晨，爬過兩米高上鎖的鐵閘，進入案發地址，其中5人入屋爆竊、兩人在屋外「睇水」。警方經點算後，所有失物已被尋回，案件交由元朗警區刑事調查隊第五隊接手調查。

警方呼籲，聖誕長假期將至，市民出發旅行前，應檢查好單位門窗及提高防盜意識，可考慮在單位內加裝攝錄機及門窗感應，避免賊人有機可乘。而物業管理公司及保安人員，如果發現可疑人士應盡快報警。

警方於長假期間會加強巡邏，並執行各種反罪案工作，防止不法之徒犯案。 嚴重入屋犯法罪屬嚴重罪行，一經定罪最高刑罰為終身監禁，市民切勿以身犯法。

早前《香港01》獲得涉案天眼片段，可見凌晨約零時42分，一輛電單車駛至，鐵騎士停車後四處張望，疑「睇水」把風；約一分鐘後，數名賊人現身。另一片段顯示，警車於凌晨1時30分抵達，懷疑涉案的電單車僥倖逃脫，一輛由賊人駕駛的黑色七人車欲離開時，與警車迎頭遇遇，身穿背心、戴頭盔警員見狀立即落車截停，用電筒照向七人車進行搜查，影片就此結束。另有圖片可見，賊人身穿黑衣戴口罩，有人手持棍狀物體。

據了解，電單車與該七人車事前曾於屋外徘徊，賊人亦手持刀棍等武器「踩線」，之後再爬牆進入村屋花園，繼而入屋爆竊。賊人在屋內搜掠，盜去現金、飾物，其間驚動屋內傭人，傭人致電通知戶主報警，警方接報後亦迅速抵達現場，成功截獲7名賊人。