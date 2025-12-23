宏福苑火｜印傭與僱主遺骸「二合為一」證主僕情深　終隨胞妹返鄉

大埔宏福苑五級大火，161名死者中，包括9名印傭及1名菲傭。事隔近一個月，10名客死異鄉的「姐姐」返鄉有期，可望在聖誕節（12月25日）或之前全數回家。其中7名外傭昨日（22日）在灣仔愛群清真寺舉辦喪禮，當中包括印傭SRI WAHYUNI，據悉其遺骸與老僱主「二合為一」，足證主僕情深。而連日來奔波的胞妹Yayuk，今日（23日）亦終於可帶胞姐回家。



罹難印傭SRI WAHYUNI。（工權會提供）

42歲的SRI WAHYUNI，來港工作僅一年，居住於最先起火的宏昌閣4樓。火災後，她與年邁女僱主下落不明，胞妹Yayuk在工權會陪同下，四出走訪領事館、全港不同醫院，並到廣福社區會堂看相片，惜一無所獲；而老僱主其後證實罹難。

12月9日，警務處處長周一鳴表示，人員在一具早前發現的遺體不同部位抽取DNA後，確認遺骸其實來自兩人，分別是一名老婦及其家傭。據了解，正正是SRI WAHYUNI及其僱主。

雖然事與願違，但終究水落石出，火劫印證了SRI WAHYUNI主僕情深，死時相擁。昨日（22日），7名罹難外傭在灣仔愛群清真寺辦喪事，當中包括SRI WAHYUN，胞妹Yayuk亦有出席。經歷近一個月的徬徨、悲痛，Yayuk情緒亦逐漸平伏，今日（23日）她終於可陪同姐姐一同搭飛機返回家鄉，工業傷亡權益會派員送別。