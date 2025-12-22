宏福苑火｜7外傭港辦喪禮　僱主憶7年主僕情深哽咽：直頭係屋企人

大埔宏福苑五級大火，10名來港打工的外傭不幸喪生。事隔近一個月，一班客死異鄉的「姐姐」，終歸家有期。較早前兩名外傭遺體已運回家鄉，今日（22日）灣仔愛群清真寺為另外7名身故外傭辦喪事，其餘一人遺體受損程度較嚴重，則續安放在殯儀館，由宗教人士親往為其禱告。稍後所有遺體會陸續送回家鄉安葬。逾百人到清真寺致哀，當中包括視「姐姐」如親人的僱主。



僱主胡太及細胡生回憶過去7年來，與姐姐的生活點滴，形容「直頭係屋企人」。當談起相處趣事時，兩人打從心底地笑出來；想起姐姐盡心服務其家庭，卻無機會回鄉住新屋享受生活時，又悲從中來，不禁落淚，「我就好心痛，佢咁辛苦喺香港揾錢，都係為咗屋企住得安樂啲，但係佢冇呢個機會返去住。」兩人盼姐姐能在天堂開心快樂，不用牽掛在世的人。



胡太及細胡生（左）今日出席喪禮，向為其服務7年的姐姐Siti作最後道別。（馬耀文攝）

胡太及細胡生今日出席喪禮，向姐姐Siti作最後道別。主僕7年，共渡不少時艱，點滴見真情。「我同佢經歷咗好多風風雨雨」，胡太形容與Siti情同家人，與她的子女也有聯絡。細胡生快將大學畢業，原定舉家到印尼探望姐姐的家人，詎料姐姐不幸遭遇火劫。

兩人回想與Siti相處的快樂時光。母子笑稱Siti不純正的廣東話帶給他們不少有趣回憶，胡太憶述Siti常在她耳邊輕聲問：「太太」、「你食唔食嘢」，「先生今晚唔返嚟喎，你食咩？」又指Siti常陪她佈置住所、剪蘭花，甚至早前裝修時批牆、批灰、黐牆紙，「我哋成日都會鋪張枱布喺地下整盆栽、移盆、整花、好多好多呢啲回憶」。疫情期間Siti更練出一身好廚藝，看YouTube學煮飯無師自通，即使刁嘴的賓客都能盡興而歸，「最好食就係嗰個泰國生菜包，比泰國菜館仲整得好食」。

他們從沒考慮過要與Siti解約，直言會聘用她直至其想回鄉享福，「我都同佢講咗，我唔退休你都可以唔退休，我退休你都可以唔退休」。Siti在港工作打拼多年，儲了錢便在印尼建屋，胡太哽咽稱：「佢咁辛苦喺香港揾錢，都係為咗屋企住得安樂啲，但係佢冇呢個機會返去住。」

Siti不幸罹難，當地家人打點後事需要殮葬費，胡太在火災後已第一時間支付長期服務金及相應支援，好讓家人能渡過難關。他們亦在港協助辦理本地的手續，與傭僱公司保持聯繫，並答謝在過程中社工盡力相助。

問及有無說話想跟Siti說，胡太稱：「我就希望姐姐上天堂開開心心囉，唔使對我哋在世嘅人牽掛，同埋佢個仔同個女都好乖......好好享受天堂嘅生活」。

宏福苑大火中，10名外傭不幸罹難，其中7人今日在灣仔愛群清真寺舉辦喪禮，逾百人出席致哀及祈禱。（馬耀文攝）

一直施援的工業傷亡權會幹事謝欣然（Esther）透露，該會有跟進10名離世外傭的後續安排。截至今日（22日），至少2具遺體已運回家鄉；另7名死者今日在灣仔愛群清真寺辦喪禮，遺體會再移回殯儀館安放；其餘一人因遺體狀況較差，不宜再移送到清真寺，今日稍後時間會前往殯儀館為其祈禱。8具遺體之後會安排送上飛機運回鄉，即全部遺體可望在聖誕節（12月25日）或之前悉數返回故土。

由於來港手續繁複，並無外傭家屬來港打點後事，工權會一直與印尼當地合作伙伴緊密合作，透過合作伙伴將最新情況告知當地家屬，包括是運送遺體安排等。初步了解，運送遺體的費用由領事館負責，而印尼政府亦向每個家庭給予一筆資助。

印尼駐港總領事館回覆查詢時表示，估計約有140名印尼人受災，其中9人已證實罹難，所有傷者則已經出院；剩下1名失聯個案，有跡象顯示為安全。運送遺體回國方面，領事館等正向香港入境處申請遣返許可，會繼續與所有相關單位密切合作，確保所有必要程序迅速完成，印尼政府亦會承擔遣返費用，領事館會繼續與死者家屬保持密切聯繫。

菲律賓駐港總領事館則確認，火災時有43名菲傭身處宏福苑，最終1死1傷。死者OFW Esteban的家屬，要求在聖誕節前將其遺體運回家鄉伊莎貝拉省瓊斯（Jones, Isabela），OFW遺體已於前日（20日）返鄉。此外，駐港菲律賓移工辦公室（Migrant Workers Office , MWO）及菲律賓海外勞工福利署（Overseas Workers Welfare Administration, OWWA），已向受災國民發放5萬披索（折合約6,600港元）的經濟援助。

早前勞工及福利局局長孫玉菡在該局facebook專頁發文，指政府會向罹難外傭親屬，發放20萬元慰問金及5萬元殮葬金、向受傷外傭發放5萬元或10萬元的補助；同時，向110名於宏福苑受僱的外傭，提供2萬元特別補助，並容許他們以訪客身份留港3個月，以尋找新僱主，並可按需要再延長。