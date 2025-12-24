警飊影行動拘20人　19歲大專生涉任「特務」展示假保密令親身收錢

西區警區刑事部於過去兩日展開代號「飊影」的執法行動，打擊各類詐騙及「搵快錢」罪案。行動中共拘捕20名男女（11至84歲）涉嫌干犯洗黑錢、欺詐及浪費警力等罪行，涉及贓款總額超過200萬港元。



其中一名被捕的19歲大專生，親自現身與受害人見面收錢，並出示偽造的「保密令」收取超過150萬港元現金。適逢聖誕及新年假期將至，警方提醒市民需對「假冒官員」及「高薪搵快錢」陷阱提高警覺，並將於「冬防」期間加強巡邏，嚴厲執法以保障市民財產安全。



西區警區刑事部於過去兩日展開代號「飊影」的執法行動，打擊各類詐騙及「搵快錢」罪案。（羅敏妍攝）

19歲大專生涉任「特務」展示「保密令」親身收錢

西區警區刑事部總督察張蔚珊表示在過去兩日的行動中共拘捕20名男女，當中包括 16 名本地人士及 4 名非華裔人士，年齡介乎11歲至 84 歲。他們分別涉嫌干犯「洗黑錢」、「欺詐」及「浪費警力」等罪行，涉及贓款總額超過 200 萬港元。

其中昨日（23日）在慈雲山拘捕一名 19 歲疑犯，他涉及多宗假冒官員詐騙案。今年 6 月至 12 月期間，警方接報受害人指收到騙徒來電，騙徒自稱內地執法人員的，指控受害人涉及內地的經濟犯罪活動。受害人不虞有詐，聽從指示在指定地點將資金交予另一名自稱為「特務調查人員」的疑犯。共有5名受害人向該名所謂「特務」交付了超過150 萬元現金。案件全部列作「以欺騙手段取得財產」罪。

西區警區刑事部接手調查後，探員隨即展開深入調查並翻查大量閉路電視片段，成功鎖定該名「特務調查人員」疑犯身份。調查顯示，疑犯在上述5宗案件中均親身與受害人會面。為博取信任，他首先會自稱「特務」並講出一串數字暗號與受害人相認；其次，疑犯會向受害人出示疑似由內地公安機關發出的「保密令」，上面印有受害人姓名，以增加騙局的可信性。

被捕男子 19 歲，報稱大專生。警方在其住所檢獲部分偽造「保密令」及電話等證物。疑犯初步承認犯案。調查發現，除了西區案件外，他亦涉嫌在沙田及西貢等區犯案，目前正被扣留調查。

警方展示檢獲的證物，包括疑犯犯案時穿着的衣物、文件、手機等。（羅敏妍攝）

西區警區情報組主管黃慧萍高級督察呼籲市民，內地或海外執法機構絕對不會在香港執法，亦不會要求市民提交保證金。如懷疑受騙，應致電 18222 防騙熱線或使用「防騙視伏器」。

另外，警方亦都留意到，部分詐騙集團以「搵快錢」、「高薪」作為招徠，招攬年青人充當「傀儡」，在詐騙案中擔當不同角色，例如幫忙派送所謂「保密文件」、收取「保證金」等等。警方重申參與這些活動，同樣會觸犯法例。根據《盜竊罪條例》，「以欺騙手段取得財產罪」屬嚴重罪行，一經定罪，最高刑罰係監禁10年。而警方亦會就相關案件，根據《有組織及嚴重罪行條例》，向法庭申請加刑。市民切勿以身試法。

適逢聖誕及新年長假期，警方提醒市民要妥善保管財物，出門前鎖好門窗。保安人員如發現可疑人士應盡快報警。警方在「冬防」期間會加強巡邏，嚴厲打擊各類罪案。