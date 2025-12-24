旺角信和中心格仔舖平安夜遭淋黑油　店主同遭殃送院　警列刑毀

旺角發生淋油刑毀案。今日（24日）平安夜晚上8時20分，警方接獲信和中心一名姓鄭（46歲）店舖負責人報案，指店舖遭人淋潑黑油，自己亦遭波及。他報稱眼部不適，清醒由救護車送往廣華醫院治理。案件列作「刑事毀壞」，交由旺角刑事調查隊第三隊跟進，警方正追緝一名年約40歲男疑犯，他案發時戴黑口罩、身穿白色上衣、灰色背心及黑色褲。



被淋油的是信和中心2樓一間格仔舖。現場圖片可見，部分「格仔」及店外走廊均沾有大片黑色油漆。記者到場了解，發現涉事店舖已落閘；毗鄰另一店舖慘遭波及，店主正用天拿水忙於清潔油漬。他透露當時在店內，並無目睹事發經過，聽見聲響才赫見鄰店遭黑油洗禮，出事店舖店主的面部及身體亦被沾污。



翻查資料，被淋油的格仔舖旺角信皓和中心一間格仔舖被淋油破壞，分於2023年上旬開業。

涉事213舖為「友營格」格仔舖，部份「格仔」及店外走廊均沾有大片黑色油漆。（毗鄰店主提供）

毗鄰店舖慘遭波及，店主正用天拿水忙於清潔油漬。（梁偉權攝）