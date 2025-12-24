宏福苑火災｜遇難5維修工遺屬感謝各界捐助：努力生活傳遞溫暖

大埔宏福苑發生五級大火令至少161人喪生，當中包括5名維修工人。各人在危難之際仍然嘗試協助救火及疏散人群，最終不幸離世。連日來，不少熱心機構和市民向5個殉職者遺屬家庭作出捐助。



工業傷亡權益會今晚（24日）於社交媒體發文，指日前分別收到5個家庭留言，遺屬感謝各界機構及善長的捐助和關懷，並呼籲市民大眾可將資源留給更有需要的人。他們亦向所有痛失至親和受影響的居民打氣，冀望大家早日走出哀傷及沉痛。



大埔宏福苑發生五級大火令至少161人喪生，當中包括5名維修工人。（資料圖片/梁鵬威攝）

▼遺屬留言全文如下▼



【賴家】感言：

感謝各界機構同善長對我屋企嘅支持同幫助，我哋好感恩收到大家祝福同支持，嚟緊啲路都會繼續好漫長，我地（哋）屋企會繼續努力！

71歲二判管工賴先生，遺下太太及兩名子女。（建造業總工會提供相片）

【陳家】感言：

失去至親嘅呢段日子真的好難熬，但好想趁呢個機會深深感謝所有伸出援手嘅機構、所有社工、義工、有心人、同所有無私嘅市民，你哋嘅陪伴同支援，令我哋喺最黑暗嘅日子裏面感受到溫暖，你哋每一個嘅幫助、每一句慰問，都令我哋知道我們沒有被遺忘

呢份恩情，我永遠銘記於心

最後亦想為所有痛失至親和受影響既居民打打氣，我哋以後一齊加油……

感謝以下機構仝人不分先後：

建造業總工會、建造業關愛中心、工業傷亡權益會、工聯會、社會福利署、東華三院、賽馬會、娛樂小奶媽、消防員、警方、救護人員、食環署、仁濟醫院、公益金、陽光慈善基金、建榮地基、紅十字會、保良局、博愛醫院、仁愛堂。未能盡錄，如有遺漏，敬請見諒。

69歲「三沙判頭」（即次次承辦商）陳先生於第五座宏泰閣10樓外牆工作，當日嘗試救火時喪命，遺下太太及四名女兒。（建造業總工會提供相片）

【莫家】感言：

親愛的援助者們，在現在這一個充滿悲傷和失落的環境下，我衷心感謝每一位援助者的慷慨捐助。你們的捐助不僅是金錢的價值，還傳遞了愛心和關懷，令我感到社會的溫暖。亦希望在宏福苑中失去家園和親人的居民及非居民能早日在哀傷及沉痛中走出來。

衷心祝福各捐助者及其家人安康。

【劉家】感言：

感謝每個關心我的人，也更感謝不同機構在事後的關懷，讓我感受到了社會的溫暖，我無以言謝，唯有努力生活，裝備自己，並將這份溫暖傳遞下去。

【藍家】感言：

感謝大家的滿滿的愛和支持，

這事見到香港人的愛，同心，

我一家極其感動，萬分感激

放心我們會振作起來，也會勇敢面對，

持守媽媽美好品格，延續下去

願神百倍祝福你們

工權會帖文