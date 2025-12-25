平安夜旺角信和中心格仔舖遭淋黑油　事發傳巨響　附近店舖險波及

昨日（24日）平安夜晚上8時許，旺角信和中心2樓一間格仔舖被淋潑黑油，店主遭波及，眼部不適送院治理；鄰近格仔舖同被殃及。《香港01》今日（25日）回到現場視察，可見涉事格仔舖仍未開門，地下的黑油漬已清理，惟旁邊的廣告版仍遺下少量黑油。



《香港01》今日（25日）回到現場視察，可見涉事格仔舖仍未開門，地下的黑油漬已清理，惟旁邊的廣告版仍遺下少量黑油。（鄭嘉惠攝）

涉事格仔舖旁邊的廣告版仍遺下少量黑油。（鄭嘉惠攝）

位於涉事格仔舖斜對面的店舖，職員熊小姐憶起事發一刻，聽到「嘭」一聲巨響，遂探頭察看，驚見涉事格仔舖對開已一地黑油，店主衣服、手及臉均沾上黑油，但沒有看見犯人蹤影。她留意到地下有數個膠水樽，內裹裝有黑色油漆，相信是犯人留下。熊小姐形容油漆氣味刺鼻，嗅久後感到頭暈不適。

熊小姐指自己不太認識涉事店主，不清楚店舖被淋潑原因，不過她聽聞有格仔舖售賣遊戲卡「福袋」，疑有人不忿沒有中獎而報復，但是否屬實仍是有待商榷。

熊小姐指暫時未見有租用涉事格仔舖的人士前來了解，僅知道昨日店主有朋友與商場清潔工清理油漆。她又提到其店差點同遭殃，指門前仍有少量油漆未清理。

事件發生於昨日（24日）平安夜晚上8時20分，警方接獲信和中心一名姓鄭（46歲）店舖負責人報案，指店舖遭人淋潑黑油，自己亦遭波及。他報稱眼部不適，清醒由救護車送往廣華醫院治理。案件列作「刑事毀壞」，交由旺角刑事調查隊第三隊跟進，警方正追緝一名年約40歲男疑犯，他案發時戴黑口罩、身穿白色上衣、灰色背心及黑色褲。

涉事213舖為「友營格」格仔舖，部份「格仔」及店外走廊均沾有大片黑色油漆。（毗鄰店主提供）

被淋油的是信和中心2樓一間格仔舖。現場圖片可見，部分「格仔」及店外走廊均沾有大片黑色油漆。記者到場了解，發現涉事店舖已落閘；毗鄰另一店舖慘遭波及，店主正用天拿水忙於清潔油漬。他透露當時在店內，並無目睹事發經過，聽見聲響才赫見鄰店遭黑油洗禮，出事店舖店主的面部及身體亦被沾污。

毗鄰店舖慘遭波及，店主正用天拿水忙於清潔油漬。（梁偉權攝）