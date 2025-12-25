諾和工程涉造假｜9董事職員涉行使虛假文書准保釋　1月下旬報到

《香港01》花數個月調查分判商「諾和工程」涉提交假證書予醫院擴建、市建局重建及二號客運大樓工程等多個地盤，當中醫管局及市建局承認曾接獲「諾和工程」假證書，多間供應商取消「諾和工程」分銷商資格。警方交代案情稱，涉案45張假證書涉及3類儀器，包括塵埃、噪音、震動儀器。經檢測中心確定該些證書是虛假，例如證書編號不存在，或者編號與內容不符，或者列出的二維碼與真實證書的數量不一等。



警方經調查先後拘捕9人，包括3名公司負責人及6名職員，涉嫌「行使虛假文書」。今日（25日）警方表示，所有被捕人已被獲准保釋候查，須於一月下旬向警方報到。



其中一名被捕男子，於12月24日凌晨零時左右，由重案組探員押解離開田心警署。（資料圖片/陳永武攝）

警方今日交代案情指，於12月9日至17日接獲不同機構報案，指有工程公司涉嫌提交虛假的監測儀器校對證書，當中包括5間醫院擴建工程，以及市建局位於土瓜灣庇利金街地盤項目。涉案虛假證書關於3類儀器，包括塵埃、噪音、震動監測儀器。據了解，涉及醫院工程項目包括聖母醫院、威爾斯親王醫院、廣華醫院、瑪嘉烈醫院及北區醫院。

45張涉案虛假證書是聲稱出自4間檢測中心，經過與檢測中心聯絡後，確認該45張校對證書實屬虛假。而檢測中心能證實該批校對證書為虛假，是因為幾方面：其一，經核對證書上的證書編號後，發現編號並不存在；其二，又或是證書編號存在，但與內容不符。許舉例，其中一間檢測中心發出的證書編號有14個數字，而虛假的僅有13個數字；另有一間檢測中心發出的證書上有2個二維碼，而虛假的只有1個；甚至虛假證書寫上錯誤的檢測中心地址。