諾和工程涉造假｜涉塵埃、噪音、震動儀器45張假證書　警拘9人

《香港01》花數個月調查分判商「諾和工程」涉提交假證書予醫院擴建、市建局重建及二號客運大樓工程等多個地盤，當中醫管局及市建局承認曾接獲「諾和工程」假證書，多間供應商取消「諾和工程」分銷商資格。



經警方調查後，先後拘捕9人，包括3名公司負責人及6名職員，涉嫌「行使虛假文書」。警方將於今日（25日）早上11時召開記者會交代案情，指涉案45張假證書涉及3類儀器，包括塵埃、噪音、震動儀器，並在辦公室及被捕人寓所檢取一些相關儀器。證書聲稱來自4間檢測中心，警方指檢測中心確定該些證書是虛假，例如證書編號不存在，或者編號與內容不符，或者列出的二維碼與真實證書的數量不一等。



先前直播

據了解，12月9至17日期間，醫院管理局報案，指懷疑負責醫院擴建及市區發展項目工程的分判商，提交懷疑虛假文件。

警方表示，西九龍總區重案經深入調查後，周二（23日）在沙田分別拘捕3名工程公司男負責人及職員，年齡介乎24至45歲，涉嫌「行使虛假文書」。所有人現正被扣留調查。行動中，人員在沙田區一工業大廈單位及被捕人家中，檢獲一批懷疑與案有關的儀器及懷疑虛假文件。

及至周三（24日）凌晨零時左右，其中一名被拘捕的男子，帶上頭套並在重案組探員押解下，由便裝警車載離田心警署；另一輛警車則載有大批作為證物用的文件。同日，警方再拘捕3男3女公司負責人及職員（23至48歲），涉嫌「行使虛假文書」，案件累計9人被捕，全部人現正被扣留調查。

醫管局早前接獲《香港01》查詢後，發新聞稿承認分判商「諾和工程」涉提交假證書予瑪嘉烈醫院擴建工程。記者其後再揭發「諾和工程」疑涉提交假證書予五個市建局重建地盤及機管局二號客運大樓工程。

醫療衞生界議員林哲玄在11日，回應瑪嘉烈醫院工程造假一事，稱香港建築業界已爛到不能再爛，層層都可以造假。他指，香港在世界上不再是金漆招牌，而是大笑話，必須要下重藥去糾正。

發展局局長甯漢豪同日回應林的「爛透論」，稱她絕對不同意香港建造業「差勁」，只是個別人士不守規矩，屬「害群之馬」，著不要因「害群之馬」一竹篙打一船人。