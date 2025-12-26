聖誕前夕警東九龍總區打擊危駕及超速 拘6人
撰文：凌逸德
出版：更新：
聖誕前夕，警方於東九龍總區打擊危險駕駛及超速行為，行動中，人員拘捕5男1女，涉嫌「危險駕駛」、「停牌期間駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」等。
東九龍總區交通部執行及管制組特遣隊人員於聖誕節前夕（12月22至25日）在區內展開代號「火炬」（FOSSINGTON）的執法行動，打擊危險駕駛及超速行為。
行動中，人員拘捕5名本地男子及一名本地女子，年齡介乎25至48歲，涉嫌「危險駕駛」、「停牌期間駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」等。
其中一名被捕人現正被拘留調查，其餘5人已獲准保釋候查，須於明年1月下旬向警方報到。
東九龍總區交通部將持續加強執法，打擊非法改裝車輛、超速、危險駕駛及其他交通違例事項。警方提醒駕駛人士，上述嚴重罪行一經定罪，可能面臨監禁及停牌處分。警方會繼續採取執法行動，以維護道路安全，保障市民生命財產，呼籲駕駛者切勿以身試法。
