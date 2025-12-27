私家車屯門遭警追至洪水橋　撞警車再逆線狂飆　司機棄車棄毒逃去

元朗有私家車疑被警方追截期間撞毀警車，司機逃去。今日（27日）下午約2時11分，一輛私家車在青山公路屏山段往元朗方向疑撞倒一輛警車，私家車隨即逃逸，被撞警車則以逆線方向停在現場。據知警方最初在屯門五柳路發現私家車形跡可疑，追截逾5公里後，其間兩車均曾逆線行駛，警員終在洪天路轉入洪志路交界一燈口前尋獲私家車，惟司機已棄下懷疑毒品並棄車逃去。案件由元朗警區刑事調查隊第一隊跟進。



被撞警車逆線停在青山公路屏山段。（王譯揚攝）

消息指，警方事發前已在屯門五柳路近五柳雅薈廣場，發現私家車形跡可疑，上前跟隨，其間私家車疑發現被警員追蹤，加速逃走，經過多個燈位，駛至青山公路屏山段近唐人新村路時撞到警車，隨即U turn逆線繼續逃跑，警車亦繼續追截。

私家車繼續逆線行駛約500米，至青山公路屏山段近灰沙圍油站時，有人懷疑一度下車，跌下可疑物品，再駕車逃到洪天路近洪志路棄車，警員其後到場尋獲涉案私家車，惟司機已逃去無蹤。

據知警方相信跌出的可疑物品，為5包以透明膠袋包裝的懷疑依托咪酯（前稱太空油）及可卡因。至晚上7時許，警員仍然封鎖現場一帶，以電筒照草叢搜索違禁品。現場所見，被撞警車以逆線方向停在灰沙圍油站對開，車頭損毀、泵把斷開，車尾泵把亦鬆脫跌在地上，地面有漏油痕跡。