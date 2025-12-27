行李藏$350萬可卡因　卡塔爾抵港19歲男機場遭海關拘捕

香港海關昨日（26日）在香港國際機場偵破一宗行李藏毒的販毒案件，關員為一名從卡塔爾多哈經馬來西亞吉隆坡，飛抵本港的19歲男旅客清關時，在其行李中共檢獲約4.7公斤懷疑可卡因，以及5支未完稅香煙，遂將他拘捕。檢獲的懷疑可卡因估計市值約350萬元。



被捕男子已被控一項販運危險藥物罪、一項管有未完稅香煙和一項未有向海關人員作出申報的罪名。案件將於12月29日在西九龍裁判法院提堂。



海關檢獲約4.7公斤懷疑可卡因，估計市值約350萬元。（海關提供）

海關檢獲5支未完稅香煙。（海關提供）

海關表示，會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/tc）舉報懷疑販毒活動。