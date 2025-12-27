亦園路謀殺｜疑犯腰纏鐵鏈黑布蒙頭重組案情　拖人形公仔落車

51歲私煙拆家8月25日被發現頭部受傷，遭棄屍洪水橋亦園路橋底。警方繼早前拘捕15人後，由8月至今另外拘捕11男1女，當中兩名分別29歲及32歲男子周五（26日）在深圳灣口岸涉嫌謀殺被捕，現正被扣留調查。其餘9男1女，包括1名持香港身份證的巴基斯坦籍男子，則於8月至11月期間在全港多區被捕，他們分別涉嫌謀殺、協助罪犯及妨礙司法公正。



今日（27日）下午，警方押解其中一名男疑犯，返回洪水橋亦園路橋底重組案情。其間，疑犯將代表死者的人形公仔從駕駛座拖落車，亦曾半蹲於公仔頭部及輕踢公仔手部，並在押解下先後折返橋底入口及七人車位置，人形公仔則被棄於橋底。



警方以七人車接載其中一名男疑犯，返回橋底重組案情。他身穿灰色連帽衫、灰色褲，被黑布蒙頭，雙手鎖上手扣及腰纏鐵鏈。

下午3時半左右，警方以七人車接載其中一名男疑犯，返回橋底重組案情。他身穿灰色連帽衫、灰色褲，被黑布蒙頭，雙手鎖上手扣及腰纏鐵鏈。

探員押犯於草叢處下車並在旁提問，疑犯回應並用手示意準確位置，眾人步前10多米，至水馬對出空地。探員再指示七人車上前，並打開後座車門。探員其後取出一個真人比例的人形公仔充當死者，將公仔平放、置於車與人之間。

男疑犯曾半蹲於公仔頭部旁。

疑犯繼續用手比劃，探員則將公仔重新放於前座駕駛座位置，其後再被疑犯拖下車。其間，疑犯曾半蹲於公仔頭部旁，亦曾用腳輕踢公仔的手。隨後，他在押解下先後折返橋底入口及七人車位置，繼續講述案發經過，人形公仔最終被棄於橋底。及後，疑犯被押上七人車帶走，警員亦拾走公仔離開。整個案情重組過程歷時約40多分鐘。

警方表示，調查顯示，被捕人涉嫌與8月25日在天水圍發生的一宗謀殺案有關，案中一名51歲男子死亡。警方已就此案共拘捕23男4女（25至67歲），當中11人早前已分別被暫控謀殺罪、串謀謀殺罪、協助罪犯罪及妨礙司法公正罪，案件已分別於8月至11月在粉嶺裁判法院提堂，14人已獲准保釋候查，2人正被扣留調查。

死者倒臥在一輛七人車旁，該車軚盤染有血漬。

新界北總區重案組正積極調查案件。 警方呼籲任何人如目睹案件發生或有資料提供，請致電3661 3362與調查人員聯絡。

警8月28日押疑犯重組案情

警方8月28日亦曾押解一名疑犯，返回案發現場重組案情，其後又帶他到荃灣海安路海旁，以及青山公路洪水橋段順風圍一條小路內的空地。警方「水鬼隊」及機動部隊在荃灣水陸兩路搜尋，水鬼隊在海中尋獲兩把刀。

8月28日重組案情：疑犯模擬持刀施襲。

