涉攜$250萬大麻花及100支私煙入境　曼谷抵港男涉3罪遭海關拘控

海關今日（28日）在機場偵破一宗入境旅客販毒案。一名31歲男旅客今日從泰國曼谷飛抵香港。關員清關時，在其寄艙行李內發現約12公斤、藏於20個真空包裝袋的懷疑大麻花，估計市值約250萬元；關員同時亦在其隨身行李，發現100支未完稅香煙。



涉案男子隨即被捕，他已被控一項販運危險藥物罪、一項管有未完稅香煙和一項未有向海關人員作出申報的罪名。案件將於明日（29日）在西九龍裁判法院提堂。



一名31歲曼谷抵港男旅客，涉攜約12公斤懷疑大麻花入境，遭海關拘控。（海關提供）

海關表示，會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，並根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查；同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。根據《應課稅品條例》，香煙屬應課稅品。任何人士若進口、處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。