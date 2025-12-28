警聖誕長假新界南打擊酒駕毒駕飆車　5日拘7男　派488告票拖走9車

新界南交通部總區執行及管制組人員，於聖誕長假期打擊酒後駕駛、毒後駕駛及非法賽車，12月24日至28日一連五日長假期，在區內主要幹道設置路障，並重點巡查酒吧區，截查可疑車輛及進行反非法賽車行動。人員同時向駕駛人士進行酒精呼氣測試，以打擊相關罪行。



行動中，人員共拘捕7名本地男子（23至48歲），涉嫌「販運危險藥物」、「非法賽車」、「酒後駕駛」，以及為「被通緝人士」，並就其他交通違例事項發出488張定額罰款通知書。



此外，人員亦發現9輛私家車懷疑曾非法改裝，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，相關車輛已被拖往汽車扣留中心作進一步檢驗。人員亦發出3張車輛欠妥報告。



新界南交通部總區執行及管制組，聖誕長假期一連五日（24至28日）打擊酒後駕駛、毒後駕駛及非法賽車，拘捕7男，發出488張定額罰款通知書，亦發現9輛私家車非法改裝。（警方提供）

警方呼籲駕駛人士，毒後駕駛、酒後駕駛及非法賽車均屬嚴重罪行，一經定罪，除會被罰款及停牌外，亦可能判處監禁，市民切勿以身試法。警方會繼續在各區進行執法行動，打擊酒後駕駛、非法賽車、非法改裝車輛及其他交通違例事項，透過嚴厲執法確保道路暢通、保障市民安全，並提高道路使用者的安全意識。

